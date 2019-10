Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați din Alba Iulia au ajuns dupa gratii, in urma unui scandal petrecut intr-un club din oraș. S-au luat la bataie cu alți trei barbați, in localul public, dupa care conflictul a continuat in strada. Sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit…

- Ziarul Unirea SCANDAL intr-un local public din Alba Iulia: Trei barbați REȚINUȚI și cercetati de politisti SCANDAL intr-un local public din Alba Iulia: Trei barbați REȚINUȚI și cercetati de politisti Polițiștii din Alba au reținut trei barbați din oraș, cercetați ... SCANDAL intr-un local public din…

- Un conflict iscat in noaptea de joi spre vineri, la Cernavoda, intre doi barbati, a dus la injunghierea unuia dintre ei, victima fiind gasita pe o strada din localitate, a informat Inspectoratul de Politie...

- O bataie intre doi barbați, aparent in stare de ebrietate, a fost surprinsa in fața postului de poliție din Merei. In filmarea postata pe Facebook de un martor se vede cum unul dintre protagoniști are o țambra rupta dintr-un gard cu care iși lovește adversarul. Altercația care are loc pe drumul public…

- Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au luat masura reținerii fața de 4 barbați, cu varste cuprinse intre 22 și 52 de ani, din Silivaș, comuna Hoparta, care sunt cercetați pentru fapte de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, savarșite in seara zilei de 27 august, in…

- Doua persoane au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale, iar alte patru au fost retinute dupa ce in noaptea de duminica spre luni au fost implicate intr-o altercatie care a avut loc in fata unei sali de...

- Consumul excesiv de alcool i-a determinat pe patru barbați, din Targu Carbunești, sa faca un scandal de proporții in plina strada. Cei patru s-au luat la bataie, tulburand ordinea și liniștea publica, insa scandalul a luat sfarșit la apariția polițiștilor. Scandalagii au fost duși in arestul Inspectoratului…