- Scandal, azi-dimineața, la un cunoscut club de pe Bulevardul Nicolae Balcescu. In eveniment au fost implicate persoane din alta localitate și exista suspiciuni ca o persoana ar fi avut asupra sa o arma. Pana la acest moment a fost gasit un pistol, tip Airsoft, nesupus autorizarii, potrivit anchetatorilor.…

- Un buzoian intre doua varste se ridica in picioare in timpul spectacolului de teatru și indignat de limbajul vulgar folosit de personajele din piesa incepe sa le ceara explicații actorilor: „Pana cand aveți de gand sa va mai bateți joc!?”. In sala se lasa tacere, actorii iși intrerup replicile… Intamplarea…

- Forfota mare in aceasta dimineața la sediul Bibliotecii Județene „V. Voiculescu” de pe Bulevardul Unirii. Zeci de militari din Garnizoana Buzau, angajați ISU, ai Poliției Județene și ai Jandarmeriei au asigurat incarcarea carților și obiectelor de mobilier in camioanele armatei, cu care au fost transportate…

- Scandal mare printre revoluționarii buzoieni, in urma cu zece zile, intre tabara grupata in jurul fostei conduceri a Asociației Club 22, debarcate in urma unei adunari generale organizate pe 20 noiembrie 2017, și actualii șefi ai celei mai mari organizații de acest tip din județ. Mai precis, pe 28 februarie,…

- Reprezentanții Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu”, alaturi de cei ai Consiliului Județean, instituție in subordinea careia funcționeaza, au luat in primire noul sediu in care biblioteca iși va desfașura activitatea pe perioada reabilitarii sediului vechi de pe Bulevardul Unirii. Astfel, incepand…

- Trupul neinsuflețit al tinerei Valentina Daniela Nica a fost ridicat astazi de rude de la Serviciul de Medicina Legala iar apropiații se pregatesc de inmormantare. Sicriul a fost depus la capela Bisericii Sf. Gheorghe de pe strada Patriei. Inhumarea va avea loc marți, la Blajani, localitatea natala…

- Deputatul ALDE Adrian Mocanu s-a ales cu dosar penal și va fi cercetat pentru vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului dupa ce, joi la pranz, a lovit cu mașina o tanara care se angajase in traversarea strazii pe marcajul pietonal semaforizat. Totul s-a intamplat pe Bulevardul Unirii,…