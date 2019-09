Stiri pe aceeasi tema

- Scandal marți dimineața in zona Piața Unirii din Timișoara, unde grupuri de suporteri s-au incaierat, incidentul lasandu-se cu geamuri sparte și un barbat a fost ranit ușor, refuzand insa tratamentul medical. Un grup de dinamoviști a fiost interceptat in zona sensului giratoriu de la Punctele Cardinale,…

- Politistii timisoreni fac investigatii in cazul unei incaierari care a avut loc marti, in Piata Unirii din Timisoara, intre doua grupuri de suporteri dinamovisti si ai echipei locale Poli Timisoara. "Pentru aplanarea incaierarii au intervenit echipaje ale Jandarmeriei si Politiei, dupa care la sediul…

- Zeci de suporteri s-au luat la bataie, marti dimineata, in Piata Unirii din Timisoara. Un grup de aproximativ 30 de fani dinamoviști au ajuns, dimineața, la Timișoara, cu avionul. Pana sa ajunga la Arad, la meciul favoriților cu UTA, acești s-au plimbat prin Timișoara, unde au intrat in conflict…

- „Suporterii dinamoviști erau in trecere prin Timișoara, in drum spre Arad, acolo unde echipa lor joaca un meci de Cupa a Romaniei. Aproximativ 24 de tineri se aflau in zona Bastionului Theresia in momentul in care au fost atacați din senin de suporterii ASU” – scriu colegii noștri de…

