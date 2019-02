Stiri pe aceeasi tema

- "Au venit consilierii lui din spate, m-au ținut de maini, m-au imobilizat și cand au simțit ca este in siguranța s-a repezit cu ambele maini sa-mi scoata ochiul! A ieșit dupa mine pe hol, din sala de ședințe. M-a facut infractor! Eu in viața mea n-am platit o amenda! N-am fost anchetat niciodata,…

- Un consilier local din comuna Botoroaga a ajuns la un spital din București, dupa ce a intrat in conflict cu primarul din comuna. Incidentul s-a iscat dupa ședința de Consiliu Local, din cauza unui proiect de hotarare referitor la majorarea indemnizației de consilier local. Ședința de Consiliu Local…

- Un conflict spontan a izbucnit, miercuri, inte primarul PNL al localitații Botoroaga din Teleorman și unul dintre consilierii PSD. Totul a pornit de la solicitarea social-democratului Constantin Dorobanțu, adresata edilului – Mihail Cojocaru – de a initia un proiect de hotarare prin care o suma de bani…

- Un conflict spontan a izbucnit, miercuri, inte primarul PNL al localitații Botoroaga din Teleorman și unul dintre consilierii PSD. Totul a pornit de la solicitarea social-democratului Constantin Dorobanțu, adresata edilului - Mihail Cojocaru - de a initia un proiect de hotarare prin care o suma de…

- Patru tineri si-au pierdut viata, joi dimineata, intr-un teribil accident in Teleorman. Cei patru erau lautari si veneau de la o petrecere care a avut loc in Alexandria. In jurul orei 7 dimineata, masina in care se aflau a iesit de pe carosabil si s-a facut praf. Niciunul nu a scapat.

- Victor Dragusin: “Eu cred ca in Teleorman vom castiga si la europarlamentare, si la prezidentiale” in Politic / on 22/01/2019 at 13:52 / – Domnule primar Victor Dragusin, doua mari evenimente vor domina, in acest an, nu numai viața politica, ci și intreaga activitate a primarilor, ca și oameni…

- Doi tineri de 24 si 25 de ani au murit, marti dimineata, intr un accident rutier produs pe DN 52, intre Alexandria si Furculesti, judetul Teleorman, scrie antena3.ro.Un adolescent de 16 ani este in stare grava la spital. "Doi tineri, de 24, respectiv 25 de ani, declarati decedati de personalul SAJ,…

- Prima zapada in Teleorman i-a prins pe soferi fara cauciucuri de iarna, pe drumari fara necesarul de utilaje si pe CEZ cu 8 localitati rurale fara electricitate in Eveniment / on 19/11/2018 at 12:52 / Anuntata cu cel putin doua zile inainte, prima zapada, in Teleorman n-a starnit un prea mare interes…