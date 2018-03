Bătaie în spital pentru o pizza, un tânăr a fost bătut de paznic. Directorul spitalului, reacţie halucinantă Un tanar de 29 de ani din Prahova spune ca agentul de la spitalul Campina a inceput sa fie violent atunci cand el a vrut sa-i duca mancare tatalui sau abia ieșit din operație, in afara orelor de vizita. "Am venit la tata sa-i aduc mancare. El mi-a zis nu se poate si eu i-am zis ok si cum facem si el a zis sa coboare tac-tu. A inceput sa devina agresiv, sa ma impinga ca-l iau la misto. Mi-a dat cu spray in gura, doua pulane pe spate, un picior in sold", a povestit baiatul. Agentul se apara și spune ca el ar fi fost cel agresat inițial. "Mi-a dat un pumn si pe urma m-am panicat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

