Bătaie în Piaţa Constituţiei. Poliţia Capitalei: Audierile vor continua pe tot parcursul zilei "Sunt mai multe declaratii care urmeaza sa fie luate. S-au audiat persoane pe parcursul noptii, sunt audieri si in acest moment, iar audierile vor continua pe parcursul intregii zile. La acest moment vorbim doar de audieri, in momentul in care se va lua o masura veti fi anuntati. (...) Nu putem sa transmitem o frantura de informatie", a precizat Diana Sarca, intr-o declaratie de presa. Un barbat a murit Un barbat a murit Potrivit purtatorului de cuvant, in urma audierilor se va stabili cu exactitate care sunt toate persoanele care au participat sau care au cunostinta despre acest eveniment, precum… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

