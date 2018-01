Bătaie în Pasajul Vulturul Negru! Un tânăr și-a pierdut cunoștința după un pumn Din nefericire, aproape saptamanal au loc scandaluri și batai in Pasajul Vulturul Negru. Petrecareții, dupa ce consuma alcool, nu se știu controla și se ajunge la batai din motive, de multe ori, absurde. Nu cunoaștem motivele care au dus la incaierarea din noaptea de vineri spre sambata (5/6 ianuarie), insa este cert ca o seara de distracție nu trebuie sa aiba un astfel de sfarșit. In videoclip se poate observa cum un tanar se distanțeaza de un grup in mijlocul caruia se afla o persoana cazuta la pamant. Acesta avea probleme vizibile cu echilibrul cand asupra lui s-a napustit… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

- Evenimentul care a fost anunțat cu doar cateva ore inainte nu a suscitat mare interes printre timișoreni. In jurul orei 21.20, la aproximativ 20 de minute dupa inceperea oficiala a protestului, in Piața Victoriei aflandu-se aproximativ o suta de persoane, majoritatea studenți la universitațile din…

- Potrivit IPJ Bihor, joi, la ora 16:31, o femeie de 47 de ani, din municipiul Oradea, in timp ce conducea un autoturism inspre Oradea, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a parasit partea carosabila in partea stanga a direcției sale de deplasare și a intrat in coliziune cu un mal de pamant.…

- Serviciul meteorologic national american a avertizat ca o furtuna de iarna severa va aduce ninsori puternice miercuri si joi, din Florida. Un avertisment de furtuna a fost emis pentru orasul New York, unde se asteapta un strat de zapada de 15 centimetri intre miercuri seara si joi. Tallahassee,…

- Vitezomanul, originar din București, a fost inregistrat de aparatul radar in localitatea Sacadat. „Conducatorul auto, care a depasit limita legala de viteza cu peste 50 km/h, a fost sanctionat contraventional cu 9 – 20 puncte amenda si cu suspendarea dreptului de a conduce autovehicule…

- – reparatii curente la autovehicule(schimburi de ulei, filtre, vulcanizare si echilibrare roti, etc) – Inspectii Tehnice Periodice ( ITP) la toate tipurile de autovehicule. Inchiriaza -autobuze si microbuze dotate corespunzator pentru curse ocazionale si conventii.…

- Noile bancnote și monede lansate de BNR incepand cu 1 ianuarie vor semana foarte mult cu cele vechi. Acestea iși vor pastra caracteristicile legate de dimensiune, dar și elementele grafice cunoscute și elementele de securitate existente. Cel mai important element nou va fi schimbarea…

- Alarma a fost data luni dimineața in jurul orei 7. Polițiștii și pompierii militari au fost trimiși la Saravale, acolo unde trupul unui tanar de 22 de ani a fost descoperit fara suflare in podul casei. Victima și-a pus capat zilelor prin spanzurare, din primele informații. Pe langa criminaliști,…

- Pașind in povestea operetei, somptuosul bal mascat prinde viața, luminand curtea prințului rus și reprezentand cadrul perfect pentru intersecția picanta a personajelor sub diversele lor deghizari: bogatul cuplu burghez cu probleme in casnicie, servitoarea soției și sora ei pretențioasa, un…

- Omul este cardiac si duminica dimineata, in jurul orei 6:00, a sunat la 112 sa ceara ajutor medical fiindca acuza dureri in piept. In timp ce echipajul medical de la Ambulanta din Valea lui Mihai (asistenta Mihaela Seteanschi si ambulantierul Kiss Laszlo) il evalua, omul a intrat in…

- Sambata, 23 decembrie, n-a avut deloc aerul primei zile de vacanța. De dimineața a fost anunțat un cod galben de ceața si unul portocaliu cu intensificari ale vantului, cu viteze la rafala de 120 de kilometri la ora, iar o persoana s-a ratacit pe Muntele Mic, in zona Telescaun. Pana la urma,…

- Tot mai multi tineri vor sa se faca „politehnisti”. Si asta nu doar la Facultatea de Automatica si Calculatoare, spun cei din conducerea institutiei. Dupa incheierea procesului de admitere, numarul studentilor interesati sa studieze la UPT a crescut cu cu 20%. Interesul pentru cea mai cunoscuta…

- In urma unei intalniri dintre viceprimarul Levente Bognar și omologul sau de la Bekescsaba, s-a stabilit data cand va avea loc editia de anul viitor a supermaratonului Bekescsaba-Arad-Bekescsaba. Traditionalul eveniment sportiv transfrontalier, ce a ajuns la ediția a XXI-a, a fost programat pentru…

- Incendiul s-a manifestat la o baraca de pe strada Constantin Radulescu Motru din Timișoara. La locul intervenției pompierii au trimis doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala SMURD, un ofițer și 11 subofițeri. Dupa ce au lichidat flacarile pompierii au descoperit…

- O investigatie a publicatiei The New York Times releva ca doar un numar mic de oficiali au avut cunostinta de acest program, care a inceput in 2007 si a fost inchis, teoretic, in 2012, dupa ce oamenii de stiinta au concluzionat ca intamplarile inexplicabile nu sunt in mod necesar dovada vietii…

- Oradeanul va fi „secundul” lui Marius Baciu la Juventus Bucuresti, echipa clasata pe ultimul loc in prima liga, misiunea celor doi fiind sa incerce salvarea de la retrogradare. Baciu si Lincar au mai colaborat la Concordia Chiajna in anul 2015. Lincar a activat in acest sezon in Liga…

- Legitimat in prezent la CSM Bucuresti, Gag a declarat ca in anul 2018 se va concentra pe participarea la Campionatele Europene de atletism, programate in perioada 7-12 august la Berlin (Germania), acolo unde iși propune sa caștige o medalie in proba de aruncare a greutații. „Sper ca in viitor…

- Politistii au fost sesizati, in seara de 12 decembrie, in jurul orei 20.00, despre faptul ca o persoana ar fi patruns intr-o locuinta situata pe Aleea Tusnad din municipiu. Patrula dirijata la fata locului l-a surprins in flagrant pe barbatul de 31 de ani, care intrase in locuinta respectiva…

- Barbatul de 40 de ani a fost implicat in accidentul de circulație la inceputul lui martie 2017. Circula baut și fara permis la volanul unei mașini de teren, prin localitatea timișeana Știuca. La un moment dat șoferul a acroșat cu autoturismul o femeie de 49 de ani care circula pe marginea…

- La fața locului s-au deplasat cu operativitate doua echipaje de pompieri militari de la Secția Beiuș, dintre care unul cu modul de descarcerare și unul de prim ajutor calificat, alaturi de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța. Trei persoane au fost ranite in urma impactului,…

- „Zile de Craciun“ de Jeanette Winterson, bestseller Humanitas Fiction la Gaudeamus 2017, este un volum inedit cu 12 povestiri și 12 rețete imbietoare pentru cele 12 zile ale Craciunului. „Sunt povești cu stafii, intervenții miraculoase, intalniri obișnuite ce se dovedesc departe de…

- Pompierii timișeni au trimis la fața locului doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, un echipaj SMURD și 10 subofițeri. Salvatorii sunt ajutați la stingerea incendiului și de voluntarii din localitate. In timpul intervenției, cei de la ISU au descoperit in imobil cadavrul carbonizat…

- Artistul in varsta de 66 de ani se afla pe scena de la New Theater Oxford de 40-45 de minute atunci cand a cazut pe spate, ținand chitara in maini. A ramas pe spate timp de aproximativ doua minute inainte sa fie coborata cortina. Rea, devenit faimos in anii ’70-’80, a fost…

- In urma impactului, trei persoane au fost ranite și au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Oradea. Cele trei autoturisme implicate in carambol, BMW, Audi și Golf, au fost avariate serios. In urma carambolului, un autoturism a ricoșat și intr-un tramvai.…

- Cam așa ar putea fi descris evenimentul „Happy Race”, ajuns la ediția a IV-a, desfașurat duminica, 10 decembrie, de la ora 11:30, in Parcul Eminescu, pe un vant taios, dar un soare prietenos. Zecile de aradeni prezenți au participat la mai multe probe dedicate alergatorilor precum: Proba Renilor,…

- Victima traversa strada printr-un loc semnalizat corespunzator, fiind lovita de autoturismul condus de o resiteanca de 30 de ani, care iesise dintr-o parcare din apropierea Spitalului Judetean. „Polițiștii continua cercetarile sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din…

- Accidentul s-a petrecut in localitatea timișeana Dragoiești, in apropiere de Lugoj. Tanara de 15 ani traversa strada neregulamentar in momentul in care a fost lovita de autoturism. A fost aruncata la pamant, insa șoferul nu a oprit sa vada daca este in viața și s-a facut nevazut. Victima…

- Pensionara, s-a angajat, potrivit primelor cercetari ale polițiștilor, in traversarea strazii Lotus prin loc nemarcat și fara sa se asigure. In timp ce traversa, femeia a fost lovita de un autoturism Hyunday condus de un oradean de 35 de ani. Octogenara a suferit un traumatism cranio…

- Potrivit comisar IPJ Bihor, Alina Dinu, accidentul a avut loc in jurul orei 08:45, pe Șoșeaua Borșului, la ieșirea din muncipiul Oradea. In accident au fost implicate doua autoturisme, un Hyunday și un Sandero Stepway. In urma impactului violent, o femeie a ramas incarcerata intre…

- La ultimul targ de profil din acest an, organizat de Asociatia crescatorilor de pasari si animale cu blana Lotus Oradea, duminica, 5 noiembrie 2017, in Parcul Nicolae Balcescu, intrarea va fi gratuita. Atat pentru crescatori, cat si pentru vizitatori. Este ultima ocazie de a vedea…

- OCS numara 20 ani de cautari, opt albume, peste 30 de videoclipuri, sute de concerte și trei generații de fani, marcand una dintre puținele legaturi dintre muzica romaneasca și Freud. Inființata in 1997 in Constanța, trupa avea sa devina emblema unei generații nonconformiste și sa schițeze…

- Reprezentantul VIK Power Arad a obținut astfel al cincilea titlu consecutiv in intrecerea de motociclism viteza a Romaniei, el stabilind și recordul de circuit pe ploaie, contribuind din plin la Trofeul pe Națiuni unde Romania a ocupat prima poziție, in fața Bulgariei și Turciei. Adauga Comentarii…

- “Un tanar de 23 de ani, care conducea un autoturism dinspre Pecica spre Nadlac, in timpul efectuarii virajului la stanga, a intrat in coliziune cu un autoturism care se afla in depașirea acestuia și condus de un barbat de 58 de ani. In urma impactului, autoturismul aflat in depașirea ieșit in afara parții carosabile,…

- La acest mare succes si-au adus contributia urmatorii sportivi: Bagi Iulia (record personal), Casian Codrean, Haristiade Daria, (record national) si Haristiade Daria + Codrean Casian, dublu mixt (proba olimpica din 2020), toti loc 1; Joldea Luca, loc 2; Gheocel Andrada, loc 3 si Alexandra Buda, loc…

- „Avand in vedere concluziile și recomandarile Comisiei Europene privind programul de monitorizare a unor substanțe biocide pentru care exista suspiciunea utilizarii in mod ilegal, au fost efectuate controale in scopul depistarii remanenței in oua și produsele din oua destinate consumului…

- Acestea intersecteaza traseul pistei realizate in baza unei finantari primite de Primarie de la Eco Bihor. Constructorul lucrarii este firma Drumuri Bihor si, recent, a ajuns in faza turnarii covorului de zgura. Momentul nu a scapat neobservat de un soi nedorit de vandal romantic:…

- Astfel, UDMR va reveni, din 1 noiembrie 2017, in spatiul ocupat si inainte de renovarea pasajului, in suprafata de 260 de mp. Contractul de inchiriere se incheie pe o perioada de doi ani. Uniunea Studentilor Maghiari, anterior gazduita tot in Vulturul Negru, a primit un spatiu pe strada…

- In varsta de 35 de ani, barbatul este angajat la hotel. In urma cazaturii, omul si-a spart capul, suferind traumatism cranio cerebral sever si doua traumatisme toraco abdominale inchise, alte plagi. Luni dupa-masa, barbatul care vineri a incercat sa se sinucida era inca internat la…

- Accidentul a avut loc duminica seara in jurul orei 20:40. Potrivit primelor cercetari efectuate de polițiștii rutieri la fața locului s-a stabilit ca șoferul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat intr-un stalp de metal amplasat in mijlocul unei intersecții, pe strada Padurii.…

- Accidentul mortal a avut loc in biserica unde sunt ingropați Michelangelo, Galileo Galilei și Niccolo Machiavelli. Incidentul ridica intrebari in privința stadiului numeroaselor monumente vechi și fragile din Italia. Ministrul italian al Culturii, Dario Franceschini, a declarat ca procurorii…

- „Am aflat de nemultumirea cetatenilor din zona si am fost la fata locului, impreuna cu colegii mei, sa vedem despre ce este vorba. Aradenii din Macalaca au fost deschisi dialogului si constructivi. Am ajuns impreuna la concluzia ca ar fi bine sa renuntam temporar la parcarea cu plata in acea zona,…

- Acțiunea a constat din simularea a doua accidente, in Peștera Vadu Crișului și in Peștera Galașeni. Evacuarea din Peștera Galașeni, o peștera cu un grad de dificultate ridicat, a mobilizat aproximativ 40 de salvatori speologi, repartizați in 4 echipe, la care s-au adaugat o echipa de comunicații…

- Vama este o trupa romaneasca de muzica pop-rock, formata in 2006, in urma destramarii trupei Vama Veche. Primul album al formației a fost lansat in 2008 și poarta același nume cu cel al trupei, iar cel de-al doilea album este intitulat „2012”, datorita anului in care a fost lansat. In 2017,…

- Potrivit reprezentanților ISU Banat, incendiul se manifesta la o cladire dezafectata de pe splaiul Tudor Vladimirescu. La locul intervenției s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, un echipaj SMURD, 11 subofițeri și un voluntar din candrul Detașamentului 2 de Pompieri…

- Doua automobile, un Fiat și un Opel au fost implicate in accident. Din primele informații, o femeie in varsta de 72 de ani, aflata la volanul unui autoturism Fiat, a vrut sa iasa din parcarea unui centru comercial din zona. Femeia nu s-a asigurat, insa, și a fost lovita de un autoturism Opel,…

- Oaspetele au fost la carma jocului pana in minutul 45, cand un 7 metri transformat de Roxana Boldor a adus Crișul in avantaj (26-25). Cu 8 minute inainte de final, gazdele s-au desprins la 3 goluri (31-28), iar speranțele fanilor intr-un succes s-au dovedit intemeiate, portarul Rahela Calin (o evoluție…

- Barbatul de 43 de ani a fost depistat de polițiști pe raza localitații Giroc, marți dimineața. A fost oprit pentru control, iar polițiștii au simțit imediat ca este baut. „Intrucat șoferul emana vapori de alcool, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultand…

- Astfel, va fi oprita apa incepand de miercuri, 11 octombrie, de la ora 9.00, pana joi dimineata, la ora 5.00, si vor fi afectati consumatorii din zona Microraionului 2 al cartierului Govandari, respectiv de pe strada Fagarasului, de la blocul cu numarul 1, pana la 11, strada Tusnad, Aleea…