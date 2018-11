Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii sunt: Leonardo Badea, Andrei Micu, Adrian Simionescu, Viorel Stefan, Radu Toia, Mircea Ursache, Marius Sorin Bota, Elena Dascalu, Stefan Armeanu, Catalin Mancas, Gheorghe Marcu, Andrei Razvan Micu, Adrian Mitroi, Mircea Oancea, Cristian Rosu, Claudia Sava, Laura Socol, Andrei Stamatian,…

- Simona Halep va primi din partea Universitatii de Vest din Timisoara titlul de Doctor Honoris Causa. ”Titlul de Doctor Honoris Causa este unul onorific, acordat personalitatilor, celor care s-au distins in anumite domenii, prin activitatea lor profesionala si sociala. Dintre personalitatile distinse…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat ca procedura pentru alegerea conducerii ASF și numirea noilor membri din cadrul CNA va fi reluata, deoarece comisiile de specialitate nu au putut audia candidații in ședințele de luni. "Al doilea subiect este legat de nominalizarile și in final…

- Actualul președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Leonardo Badea, dar și actualul vicepremier Viorel Ștefan și-ar dori funcția de președinte al Consiliului ASF, au precizat pentru HotNews.ro surse din industrie. PSD, partidul care deține 6 din cele 9 poziții din Consiliul ASF, ar…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un barbat din județul Suceava, condamnat la inchisoare pentru savarsirea de infractiuni contra ordinii și siguranței publice. In aceasta dimineața, in jurul orei 07.00, la Punctul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marți, in Parlament, intrebat de viitoarea remaniere anunțata de PSD, ca el și-a atins „la zi, la virgula” masurile din programul de guvernare.„E o intrebare la care eu nu am raspuns, pentru ca nu eu stabilesc daca raman in minister sau nu raman…

- Consumul de alcool inainte de urcarea la volan poate duce la evenimente rutiere nedorite, la fel cum s-a intamplat in cazul unui barbat care a scapat mașina de sub control și a intrat intr-un cap de pod. Accidentul s-a petrecut miercuri seara, in jurul orei 23.00, in timp ce Florin G., de 47 de ...

- Cea mai buna jucatoare de tenis din lume, care e o polisportiva cand vine vorba de reclame, s-a destins la golf, unde a luat lecții de manuit crosa de la Mugur Mihaescu. Simona Halep a fost urmarita de Florin...