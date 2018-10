Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta de amploare in cazul directoarei unui liceu din Bihor care a murit dupa ce a mancat o conserva de ton. Anchetatorii spun ca este un caz fara precedent și așteapta rezultatele autopsiei pentru a se stabili cauza exacta a morții. Comunitatea din Tinca este socata, dupa ce s-a aflat ca directoarea…

- Accident cumplit in marți dimineața (9 octombrie), pe DN1, la Baicoi. O persoana a murit, iar o alta este in stop cardio-respirator, dupa un carambol violent. Centrul Infotrafic, din Inspectoratul General al Politiei Romane, a transmis ca in accidentul de pe DN 1 Ploiesti – Brasov, produs pe raza localitatii…

- Nu mai putin de 12 pompieri au facut eforturi uriase pentru a reusi sa scoata un barbat de sub un maldar de porumb care cazuse peste el. Operatiunea de prim ajutor a avut loc in cursul serii precedente, in localitatea aradeana Vladimirescu. Victima, un om in varsta de 60 de ani, se afla intr-un depozit…

- Accident rutier – Ciuperceni, un barbat de 35 ani, din Rovinari, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Ciuperceni, din cauza neatenției, nu a observat la timp o caruța tractata de un tractor, intrand in coliziune cu acesta. In urma evenimentului a rezultat decesul unui barbat de 69 de ani, care…

- Agresorul inarmat cu un cutit a injunghiat trei persoane, intre care una a murit si doua se afla in stare grava, au informat autoritatile pariziene. Inainte de atac, criminalul a strigat, in limba araba, "Allahu akbar (Dumnezeu este mare). Fortele antiteroriste l-au lichidat. Atacul…

- Un barbat in varsta de 55 de ani, din Vaideeni, judetul Valcea, a murit, iar altul a ajuns la spital in stare grava, dupa ce s-au aplecat peste un butoi cu prune, iar din cauza mirosului provenit de la fermentatia fructelor, au cazut.

- Un barbat in varsta de 56 de ani, sofer, a ajuns joi la spital, in stare grava, dupa ce s-a intoxicat cu nitriti din apa unor izvoare. Medicii ieseni au declareat ca F.I., in varsta de 56 de ani, un sofer din municipiul Iasi, a fost transportat initial de catre un echipaj al Serviciului de […] The post…

- Un barbat din judetul Iasi a ajuns, joi, in stare grava la spital, impreuna cu sotia sa careia ar fi incercat sa-i dea foc. (Reduceri mari la jocuri PC) Medicii ieseni au declarat, joi, ca un barbat de 38 de ani, din localitatea Trifesti, si sotia sa, in varsta de 35 de ani, au fost […] The post Un…