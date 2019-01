Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane au fost amendate, azi, de polițiști, dupa ce s-au luat la bataie în fața Tribunalului Constanța, fiind necesara intervenția mai multor echipaje ale Jandarmeriei pentru aplanarea conflictului. Jandarmii constanțeni au fost nevoiți sa intervina, joi, în fața Tribunalului…

- Mai multe autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier produs vineri cu puțin timp inainte de ora 12 la Apahida. Din primele informații, in coliziune au fost implicate patru autovehicule, iar trei persoane ar fi fost ranite in urma accidentului. La locul evenimentului au intervenit echipaje…

- Un teribil accident rutier a avcut loc in aceasta dupa amiaza intre comunele Ciorani și Albești. In total, sunt implicate in accident opt persoane. Un copil de 2 ani a suferit un traumatism cranio-facial si este semiconstient, in acest moment. Dar nu a fost singurul accidentat, a anunțat republikanews.ro.…

- Mai mulți barbați s-au luat la bataie în parcarea unui centru comercial. Unul dintre ei a avut nevoie de îngrijiri medicale. Bataia a avut loc în ziua de sâmbata, ora 17.15, în parcarea centrului comercial Vivo din Constanța. Barbatul agresat, în vârsta de…

- Trei persoane au fost ranite, in cursul noptii de miercuri spre joi, pe DN 2-E 85, in apropiere de Adjud, intr-un accident rutier in care au fost implicate doua TIR-uri si doua autoturisme, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In cursul noptii, in zona podului peste Trotus a…

- Ninsorile din noaptea de vineri spre sambata au afectat 7 judete ale tarii, iar in evenimentele produse de vremea rea au fost implicate 12 autovehicule si 24 persoane, a informat sambata dimineata Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, citat de Agerpres.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza in judetul Botosani, traficul este blocat pe DN29B Botosani Flamanzi, pe raza comunei Balauseni, din cauza unui acccident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz sase persoane .Carosabilul este acoperit cu zapada…

- Sute de martori și parți vatamate au fost audiate pana in prezent in dosarul in care se investigheaza intervenția Jandarmeriei la protestul din 10 august, potrivit unor surse judiciare. De asemenea, potrivit unui raspuns la o solicitare a STIRIPESURSE.RO, in acest moment al anchetei se continua audierile,…