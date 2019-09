Stiri pe aceeasi tema

- Politistii clujeni au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe Calea Dorobanților, din Cluj-Napoca, o femeie care conducea un autovehicul a fost amenintata in trafic cu un pistol de catre doua persoane aflate intr-un alt ... The post Caz socant, in centrul orașului: femeie amenintata cu un pistol de…

- Un barbat de 28 de ani, din Cluj Napoca, vireaza la stanga pentru a intra pe Aleea Invatatorului, fara a se asigura corespunzator, moment in care intra in coliziune cu auto condus de un barbat de 45 de ani, din Cluj Napoca, care circula prin Piata Stefan ... The post Grav accident in centrul orașului.…

- Scene socante filmate în centrul orasului Sydney. Un barbat a ucis o femeie si a ranit o alta ziua în amiaza mare, iar apoi a fost fugarit si dezarmat de trecatori. Atentie, urmeaza imagini cu un puternic impact emotional, noteaza Realitatea TV.

- Atenție la modul in care va organizați nunta. Un alai format din nu mai puțin de 7 șarete traversa nestingherit centrul Aradului, in zona Teatrului Clasic Ioan Slavici, acolo unde se afla casa de casatorii, a intrat in atenția poliției ... The post La nunta cu trasura, in centrul orașului. Polițiștii…

- Un hotdog lung de o suta de metri a fost preparat, vineri – 28 iunie, in centrul orașului pe platoul de marmura, de cunoscutul chef Adrian Szucs. Hotdogul care s-a vrut cel mai ”lung din Europa” de 100 de metri a fost pus la vanzare, iar banii obtinuti vor ajunge in contul lui Stefi Marosan pentru a-l…

- Dupa calificarea istorica in semifinalele Campionatului European de Fotbal U21, așteptarile au fost imense. Zeci de timișoreni au ales sa urmareasca impreuna, in zona centrala, meciul care poate ... The post Romania a ratat finala EURO U21, dupa 2-4 cu Germania. Zeci de timișoreni au urmarit meciul…

- O scena socanta a fost urmarita de zeci de oameni in dupa-amiaza zilei de sambata, 15 iunie, in centrul municipiului Pitesti, unde o femeie a fost tarata pe trotuar, lovita si bagata intr-un tomberon.

- A cazut prea multa ploie, sambata, in orasul Gaesti. Canalizarea nu a mai facut fata cantitatii mari de precipitatii si a refulat. Strazile s-au transformat rapid in lacuri, spre disperarea soferilor, care au inaintat cu greu printre suvoaie.