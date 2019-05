BĂTAIE în AVION. Scene de groază într-un avion al companiei Wizz Air. Cum au reacţionat PILOŢII Avionul, un Airbus A320, avea la bord in jur de 170 de oameni si se afla aproape de finalul calatoriei de doua ore. Scandalul a inceput dupa ce un pasager beat a parasit scaunul sau si s-a dus catre spatele cabinei pentru a folosi toaleta. Pentru ca avionul trebuia sa aterizeze in cateva minute, el nu mai avea voie sa mearga la baie, astfel ca o stewardesa l-a rugat sa se intoarca in scaun. Dupa ce omul a devenit violent verbal, pilotii au fost informati de situatie si au luat decizia de a se intoarce din drum. Furiosi, alti pasageri beti au parasit scaunele in care se aflau si au inceput sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

