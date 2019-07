Stiri pe aceeasi tema

- O bataie a fost inregistrata intr-un avion aflat in aeroportul Otopeni. Doi pasageri straini, sot si sotie, au fost bruscati de agentii de securitate, dar si de politistii de frontiera chemati sa aplaneze un conflict.

- O bataie a fost inregistrata intr-un avion aflat in aeroportul Otopeni. Doi pasageri straini, sot si sotie, au fost bruscati de agentii de securitate, dar si de politistii de frontiera chemati sa aplaneze un conflict.

- Președintele sindicatului tehnic de la TAROM, Aurel Curdov, a fost audiat, joi, de procurorii DIICOT. DIICOT a efectuat, marți dimineața, percheziții la Tarom. In cauza exista sunt suspiciuni de trafic de piese de avioane. Procurorii au ridicat mai multe documente. Perchezițiile au avut loc la hangarul…

- O cursa aeriana Ryanair spre Londra a fost suspendata la Aeroportul Otopeni , dupa ce comandantul a oprit brusc avionul in timp ce aeronava rula pentru decolare. Incidentul a avut loc la 15.30, iar pasagerilor nu li s-au dat explicații. Comandantul i-a anunțat, in avion, in timp ce se intorceau pe pista,…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a facut, luni seara, in cadrul unei conferințe de presa, o serie de precizari privind scandalul de la Cimitirul Internațional al Eroilor din Valea Uzului. „Un al doilea subiect fierbinte din ultimele zile este legat de situația inregistrata la Cimitirul Internațional…

- Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție urmeaza sa se pronunțe asupra cererii aparatorului lui Radu Mazare, judecat luni, 10 iunie, in dosarul campusului social Henri Coanda, dupa ce vor primi actele oficiale ale extradarii de la Ministerul Justiției. Avocatul lui Radu Mazare a cerut ca fostul…

- Mai multe imagini cu Radu Mazare surprinse in avionul care il aduce pe fostul primar in Romania au fost difuzate de Antena 1, la Observatorul de la ora 19:00. Potrivit Antena 1, fiul lui Radu Mazare, Raducu, se afla in avionul care va ateriza in scurta vreme la București. Inainte de a fi urcat in avion,…

- Autoritatile din Buzau au intrat in alerta dupa ce un localnic din Nehoiu a sunat la 112 si a anuntat ca intr-o zona greu accesibila a gasit bucati dintr-un avion ce pare a fi de mici dimensiuni. Spre locul indicat au plecat politisti, pompieri, jandarmi si echipaje de la Ambulanta. Inspectoratul General…