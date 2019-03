Bătaie în avion din cauza unei pasagere desculțe. Aterizare de urgență Cursa Ryanair care efectua un zbor de la Glasgow la Malaga a fost nevoita sa aterizeze de urgența la Madrid dupa ce intre doi pasageri a izbucnit un scandal de la faptul ca unei femei ii miroseau picioarele. Scandalul intre cei doi pasageri a izbunit in momentul in care un pasager care se afla la mijlocul aeronavei i-a atras atenția unei femei care se afla cu un rand in fața sa ca nu mai are pofta de mancare din cauza faptului ca ea este desculța ca o "gaina". Barbatul care o insoțea a sarit in apararea femeii, iar intre cei doi s-a declanșat o bataie in toata regula. La un moment dat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emily, in varsta de 22 de ani, a descris incidentul ca fiind cel mai urat moment din viata ei si a povestit totul pe retelele sociale, scrie dailystar.co.uk. „Zburam de la Birmingham spre Tenerife si cei de la Thomas Cook mi-au zis ca ma dau jos din avion, daca nu „imi acopar corpul”, deoarece „aduc…

- La aproape o saptamana de la accidentul din Etiopia, soldat cu cu moartea tutoror celor 157 de oameni de la bordul unui Boeing 737 MAx 8, compania americana a prezentat cel mai lung avion de pasageri din lume: modelul 777X.

- Treizeci de persoane aflate sambata la bordul unui zbor al companiei Turkish Airlines de la Istanbul la New York au fost ranite cand aparatul a trecut printr-o zona de turbulente, cu 45 de minute inainte de a...

- Aparatul efectua o legatura intre Montreal si Fort Lauderdale (statul Florida, in sudul SUA). ''Confirmam faptul ca zborul TS492 din YUL la FLL a efectuat o aterizare de urgenta'' pe aeroportul Newark, ''din cauza unor indicii de fum in cala'', a indicat compania pe Twitter. ''Nimeni…

- Un avion care efectua un zbor al companiei Norwegian Air Shuttle de la Stockholm la Nisa, la bordul caruia se aflau 169 de pasageri, a fost nevoit sa se intoarca din drum, in urma unei alerte cu bomba, relateaza Reuters.Aeronava, de tip Boeing 737, s-a intors pe Aeroportul Arlanda, la periferia Stockholmului,…

- Echipajul unei aeronave a decis intoarcerea pe Aeroportul din Sydney, dupa ce un pasager turbulent a provocat scandal la bord. Barbatul a fost arestat, imediat dupa ce zborul companiei Scoot a aterizat pe Aeroportul...

- O aeronava a companiei Ryanair, care zbura cu aproape doua sute de persoane la bord pe relatia Londra - Salonic, a aterizat pe Aeroportul International Timisoara din cauza conditiilor meteo nefavorabile de la...

- Un avion cu 182 de pasageri a aterizat pe Aeroportul din Timișoara, din cauza ninsorilor cazute in nordul Greciei. Aeronava trebuia ... The post Avion cu 182 de pasageri, deviat la Timișoara din cauza ninsorilor din Grecia appeared first on Renasterea banateana .