- Intr-un interviu acordat unor studenți francezi la jurnalism, in 2010, la scurt timp dupa ce a ajuns in Toulouse, jurnalistul Rahim Namazov povestește de ce a fost obligat sa iși paraseasca țara și sa fuga alaturi de soția și cei doi copii ai sai. Jurnalistul Rahim Namazov a fost impușcat in Franța,…

- Romanii si-au asigurat primele medalii la Campionatul European de Box Under 22, care se va incheia duminica la Targu Jiu. Alberto Biro si Robert Jitaru s-au calificat in semifinale. Pugilistul roman Alberto Biro (cat. 8...

- Un conflict violent a izbucnit intre doi pasageri, dupa ce unul dintre ei s-a urcat la bordul avionului care se indrepta spre Antalya, in stare de ebrietate și ar fi amenințat ca vrea sa arunce aeronava in aer. Nervos ca individul beat devenea tot mai agitat și incepuse sa agreseze verbal…

- Un echipaj SMURD a fost solicitat sa intervina la Sala Sporturilor din Targu Jiu, acolo unde are loc Campionatul European de Box Under 22. Un antrenor a cazut pe scari și s-a lovit la cap. Ion Hau a primit ingrijiri medicale, dupa care a...

- Nationala masculina de tenis de masa a jucat primul meci din Turneul de calificare la Campionatul European 2019. Partida Romania – Slovenia s-a terminat cu scorul de 3 la 2 pentru Slovenia. Meciul a fost transmis pe TVR HD și online pe TVR+, marti, 27 martie.

- Selectionata Romaniei a ratat lamentabil calificarea la Campionatul European de fotbal Under-19 din 2018, marti seara, pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, dupa ce a fost invinsa de Ucraina cu scorul de 2-1 (0-0) in ultimul meci din Grupa a 4-a a turului de elita. Tricolorii antrenati…

- Sala Sporturilor din Targu Jiu a fost inaugurata duminica cu mult fast. Prima competitie pe care o gazduieste este una europeana. Sute de fete si baieti se vor lupta in ring pentru titlul de campion european. Campionatul European de Box U...

- Duminica, un nou edificiu de sport din orașul lui Brancuși a intrat practic, in folosința. De aceasta data nu a mai fost vorba de vreun sport „de parchet”, ci unul de ring, noua Sala a Sporturilor din Targu Jiu deschizandu-și porțile pentru prima oara, pentru a gazdui Campionatul European de Box Under…

- Naționala feminina de handbal tineret, la Campionatul Mondial 2018. Turneul de calificare incepe vineri, la Cluj-Napoca. Naționala de tineret se lupta pentru calificarea la Mondiale! Romania, Ucraina, Croația și Georgia iși disputa calificarea la Sala Polivalenta! Turneul de calificare are loc intre…

- Se intampla in municipiul Tg-Jiu, județul Gorj, Romania, in anul 2018: un barbat a fost concediat de la locul de munca, a suferit un șoc emoțional și a ajuns la psihiatrie, dupa ce a fost imobilizat, in plina strada, de patru polițiști de la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) din cadrul IPJ…

- Patru tari din afara Uniunii Europene sunt responsabile pentru jumatate din deficitul comercial al Romaniei inregistrat in 2017 – 13 miliarde de euro. Deficitul comercial al Romaniai in relatia cu China, Rusia, Turcia si Kazhastanul a fost in 2017 de 6,5 miliarde de euro, insemnand jumatate…

- Campionatul European de Box Under 22, care se va desfasura in perioada 25 martie - 2 aprilie, poate fi urmarit de 1250 de spectatori, aceasta fiind capacitatea Salii Polivalente din Targu Jiu, dupa modernizare. Viceprimarul Aurel Popescu...

- Mai sunt putine zile pana la Campionatul European de Box Under 22, care va aduce la Targu Jiu sute de pugilisti. Catalin Braila, presedintele Asociatiei Judetene de Box Gorj, a spus ca intrarea la meciuri va fi libera. Competitia se...

- Reprezentantii Federatiei Romane de Box sunt la Targu Jiu de circa o saptamana, pentru a pregati Campionatul European de Box Under 22. Viceprimarul Aurel Popescu a dat asigurari ca organizarea este in grafic. Peste 600 de per...

- Orbiți de furie, doi tineri ar fi intrat peste un elev in camera de camin unde iși sarbatorea ziua de naștere și l-ar fi batut cu pumnii și picioarele. Atat victima cat și agresorii invața la Colegiul Gheorghe Magheru din Targu Jiu. "Au existat niste conflicte intre doi copii. S-a analizat…

- Romania va fi reprezentata la Campionatul European de Karate Kyokushin de un gorjean. Este vorba de Senpai Marian Brandt, din Targu Jiu, care are și o asociație sportiva unde mai mulți copii invața tainele acestui sport, asociatie afiliata la Federația Internaționala de Karate. Brandt practica acest…

- Gorjenii isi pot petrece Sarbatorile Pascale in statiuni din afara judetului sau in zone in care Pastele au un specific aparte. Virgil Danaricu, reprezentant al unei agentii de turism din municipiul Targu Jiu, a precizat ca sunt deja persoane interesate sa isi petreaca sarbatorile in afara judetului.…

- Nationala de polo a Romaniei va evolua in grupa D, cu reprezentantivele Rusiei, Serbiei si Slovaciei, la turneul final al Campionatului European din 2018, potrivit tragerii la sorti de miercuri, de la Barcelona.Reprezentativa Romaniei s-a calificat la turneul final al Campionatului European…

- Autoritatile din Targu Jiu se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru organizarea la Sala Sporturilor a Campionatului European de Box Under 22. Competitia va debuta pe 25 martie si se va incheia la inceputul lunii viitoare, respectiv pe 2 aprilie. Timp de o saptamana la Targu Jiu se vor afla…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si-a incheiat joi turneul de cinci zile in Balcanii Occidentali in cadrul unei intalniri la Sofia cu liderii celor sase tari balcanice aspirante la integrarea in Uniunea Europeana, relateaza dpa. Reuniunea de la Sofia, gazduita de premierul bulgar…

- S-a tras cortina peste intrecerile Campionatului National de box de la Targu Jiu. Zece tineri vor reprezenta Romania la Campionatul European de Box Under 22, organizat tot la Targu Jiu, in luna martie. Cei doi campioni a...

- CHIȘINAU, 26 feb — Sputnik. Oamenii legii au destructurat un grup criminal specializat în trafic internațional de droguri. Polițiștii de Frontiera, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale i-au reținut pe cinci…

- Lupte grele se poarta zilele acestea la Targu Jiu. Nu mai putin de 69 de sportivi participa la Campionatul National de Box Under 22, competitie care a inceput sambata, 24 februarie. Meciurile se desfasoara la sala de sport a Colegiu...

- Sala Sporturilor din municipiul Targu Jiu a fost receptionata in urma cu cateva zile si urmeaza sa fie inaugurata prin organizarea Campionatului European de Box Under 22, care se va desfasura in ultima parte a lunii martie.

- Kazahstanul a trecut la alfabetul latin dupa ce președintele Nursultan Nazarbaev a aprobat legea potrivit careia noua redactare a alfabetului național se face in grafie latina și nu chirilica, așa cum s-a intamplat pana acum. Decretul a fost semnat la 19 februarie, transmite serviciul de presa al președintelui…

- Echipa GREAT (Global Research and Analysis Team) de la Kaspersky Lab a publicat o prezentare generala a activitații gruparii Sofacy (cunoscuta și sub numele de APT 28 sau Fancy Bear) în 2017, pentru a ajuta organizațiile din întreaga lume sa înțeleaga mai bine și sa se protejeze…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) intentioneaza sa aloce mai multe credite in valoare de pana la 1,2 miliarde de euro pentru gazoductul Trans-Adriatic Pipeline (TAP), a declarat, marti, un oficial al BERD, informeaza Reuters. La începutul acestei luni, Banca Europeană…

- Echipa Romaniei a ocupat primul loc in clasamentul pe medalii, sambata, la Campionatele Balcanice de atletism in sala rezervate seniorilor, de la Istanbul, cu cinci medalii de aur, cinci de argint si cinci de bronz. Podiumul a fost completat de Turcia (3-5-2) si Bulgaria (3-3-4). Din pacate, cei doi…

- 11 foste concurente al emisiunii concurs „Bravo, ai stil” se lupta din nou pentru un premiu de 100.000 de euro. Printre acestea se afla și castigatoarea primului sezon al concursului Oana Silvia Popescu din Targu Jiu. „Frumoase, hotarate, curajoase in alegerea tinutelor si deja trecute…

- Pe 8 februarie a luat sfirșit cea de a 6-a ediție a Campionatul European pe cluburi la taekwondo care sa desfașurat la orașul Istanbul, Turcia. Campionatul continental a adunat peste o mie de participanți. Luptatorii moldoveni au demonstrat rezultate inalte, cucerind 3 medalii de bronz in 3 zile de…

- Mascații, jandarmii și polițiștii locali au intervenit vineri la Piața Centrala din Targu Jiu pentru a aplana o bataie intre un client și un grup de comercianți romi. Un barbat a fost abordat in parcarea pieței de catre o femeie de etnie roma care dorea sa-i vanda ceva, dar a fost lovita de…

- Doua eleve de liceu s-au batut marti, 30 ianuarie, in Alexandria. Imaginile au fost filmate de alti elevi si au fost date publicitatii pe o retea de socializare. Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman sustin ca incidentul s-a petrecut in afara orelor de curs si ca vor face o verificare.…

- Autoritatile din Targu Jiu si reprezentantii Federatiei Romane de Box dau asigurari ca Sala Sporturilor din municipiu va putea gazdui la finalul lunii martie Campionatul European de Box Under 22. Primaria Municipiului Targu Jiu si Federatia Romana de Box organizeaza, ...

- Campionatul European de Box Under 22 va aduce la Targu Jiu peste 450 de participanti, sportivi, antrenori, arbitri si personal medical. Oficialii din cadrul Federatiei Nationale de Box au anuntat ca, pentru prima data in cadrul unei compe...

- Romania, ghinionista la tragerea UEFA Nations League Tricolorii și-au aflat adversarii in noua competiție continentala care poate asigura calificarea la EURO 2020. Baieții pregatiți de Cosmin Contra vor juca împotriva Serbiei, Muntenegrului și Lituaniei. Grupa a 4-a, din care face parte…

- FC Viitorul a obtinut doua remize in cele doua meciuri amicale, sustinute, luni, in cantonamentul din Turcia. In primul meci, FC Viitorul a remizat cu formatia Kapaz din Azerbaidjan, scor 1-1, golul constantenilor fiind marcat de Gavra.In al doilea meci, echipa lui Gheorghe Hagi a remizat…

- Operatiunea ”Ramura de maslin” declansata de Turcia impotriva kurzilor sirieni si complicitatea rusa in aceasta noua varsare de sange da masura percepției despre lume pe care o au liderii celor doua tari. Iar ei dupa toate aparentele inca traiesc in era Jurassic Park, in care pradatorii mari mananca…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, va disputa, astazi, alte doua partide de verificare in cadrul cantonamentului de la Belek (Antalya). Astfel, echipa pregatita de Gheorghe Hagi va intalni pe Kapaz (locul 8 din Azerbaidjan), de la ora 11, si pe FK Rostov (locul 10 din Rusia), de la ora 17. FC…

- Turcia va respinge orice varianta in afara integrarii depline in Uniunea Europeana, a declarat vineri ministrul turc al Afacerilor Europene, Omer Celik, avertizand ca Ankara ar putea renunta la acordul cu Blocul comunitar privind gestionarea imigrantilor, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Andreea Roșca, jucatoarea de tenis de 18 ani din București, continua seria succeselor in circuitul ITF. Dupa ce in decembrie a caștigat doua turnee de cate 15.000 de euro, la Cairo, in Egipt, azi a triumfat in Antalya, Turcia, intr-o competiție dotata cu aceleași premii. ...

- O femeie din Nepal a murit, dupa ce a fost data afara din casa, din cauza ca era la menstruație.Administratorului guvernamental Tul Bahadur Kawcha, a precizat ca femeia de 21 de ani a murit intoxicata cu monoxid de carbon, dupa ce ar fi aprins un foc ca sa se incalzeasca. Femeile sunt in continuare…

- Incidente la petrecerea de Revelion de la un restaurant din Ramnicu Valcea. Nemultumiti ca DJ-ul nu pune manele, mai multi barbati au inceput sa arunce cu scaune prin sala si astfel s-a iscat o incaierare generala. O fetita a fost ranita usor.