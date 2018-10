Campania de strangere de semnaturi in sprijinul construirii autostrazilor A7 (Siret-Suceava-Ploiesti) si A8 (Ungheni-Iasi-Tg. Mures) a adunat mii de adeziuni in primele doua zile de la start. Intitulata „Actiunea Moldova", campania a debutat luni dupa-amiaza pe Pietonalul Stefan cel Mare - unde, in cateva ore, 2.100 de persoane au semnat pentru autostrazi. Ieri a continuat in Piata Voievozilor, unde, la fel, oameni de toate varstele au tinut (...)