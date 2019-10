Stiri pe aceeasi tema

- A trecut jumatate de an de cand familia Luizei Melencu nu mai stie nimic despre aceasta. Chiar daca in tot acest timp singurul lucru clar este acela ca fata a fost rapita de Gheorghe Dinca, asa cum chiar el a recunoscut, Politia Romana nu a facut nicio schimbare pe site-ul institutiei cu privire la…

- Gheorghe Dinca, cercetat pentru crimele din Caracal, a dobandit cunoștințe judiciare in timpul pe care l-a petrecut dupa gratii. Specialiștii din Poliția Romana, ajutați de ofițerii FBI, lucreaza la un raport psihologic al barbatului care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu.…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu, va fi dus marți de la Penitenciarul Jilava la Institutul de Medicina Legala (INML), au precizat surse judiciare citate de Mediafax. Principalul suspect al crimelor din Caracal se afla de o…

- Poliția a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presa, ca analiza comportamentala a lui Gheorghe Dinca, suspectul din cazul crimelor din Caracal, nu a fost finalizata inca, informațiile aparute pe aceasta tema in spațiul public fiind false. ”Referitor la informatiile aparute in spatiul public…

- Fostul sef al IPJ Olt, Nicolae Alexe, cel care i-a cerut lui Remus Radoi sa gaseasca masina lui Gheorghe Dinca, dupa ce acesta a rapit-o pe Alexandra, este audiat la sediul Politiei Romane. Nicolae...

- VIDEO! Tatal Alexandrei, mesaj la o luna de la dispariția fetei: „Așteptam in fiecare zi sa o vedem cum intra pe poarta”. Tatal Alexandrei a ținut sa transmita un mesaj public, la o luna de la dispariția fetei lui. Ioan Maceșanu susține ca el inca are incredere ca fiica lui traiește și a ținut sa le…

- Ion Maceșanu, tatal Alexandrei, a fost intrebat, joi, despre apelurile primite de familie, dupa dispariția fetei, in care li se spunea ca fiica lor a plecat din țara. "Era o voce de barbat in varsta. I-am spus sa vorbeasca mai tare și a spus ca nu poate, ca il doare in gat, pentru ca a baut apa rece,…