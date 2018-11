Stiri pe aceeasi tema

- In anul 1954, la Londra doi frați Norris and Ross McWhirter alaturi de Sir Hugh Beaver lansau una dintre cele mai citite carți ale lumii. Prezenta in 100 de țari și tradusa in 23 de limbi, Guinness World Records, inregistreaza recordurile umanitații dar și extreme ale naturii. Cartea in sine deține…

- Un milion de romani au 10.000 de lei in cont si nu stiu de ei, sustine Radu Craciun, directorul general al fondului BCR Pensii si presedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), citand un sondaj efectuat recent de asociatie. Citește și: SONDAJ CURS Klaus Iohannis…

- Romania și Serbia au terminat la egalitate, scor 0-0. Gazonul de pe Arena Naționala a fost din nou o piedica in calea spectacolului fotbalistic. Ciprian Tatarușanu a caracterizat in termeni duri starea suprafeței de joc. "N-a fost vorba de teama de sarbi, ci e normal sa te retragi un pic atunci cand…

- Eva, fiica Andreei Berecleanu va face doi ani de liceu la Londra, acolo unde a decis de comun acord cu mama ei sa mearga. Adolescenta este foarte incantata de ceea ce a descoperit acolo, insa atunci cand s-a mutat, ea si prezentatoarea TV s-au lovit de cateva situatii.

- ♦ In S1/2018 Huawei a vandut in Romania un numar dublu de telefoane fata de S1/2017 l In 2019, compania chinezeasca va ataca si piata locala de computere. Gigantul chinez Huawei estimeaza ca in 2019 va comercializa pentru prima oara peste un milion de smartphone-uri pe piata din…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza din cotidianul Adevarul pe tema reacțiilor oferite de liderii PSD dupa ce Rudolph Giuliani a recunoscut ca a fost platit pentru scrisoarea in care critica Justitia din Romania.Adevarul: PSD a pierdut din ofensiva sa dupa…

- Ruta interna Timisoara – Bucuresti, operata de gigantul low-cost Ryanair, a atras 226.000 de pasageri in primele sapte luni din acest an, arata Ziarul Finaciar. Aceasta inseamna o crestere cu 12,6% fata de pe¬rioada similara a anului trecut. Cele mai operate curse de pe aeroportul Timișoara, dupa cea…

- Rusia a acuzat fortele aeriene britanice, Royal Air Force (RAF), ca au interceptat in mod periculos aparate militare rusesti deasupra Marii Negre, in scopul de a provoca Moscova, dupa ce doua astfel de actiuni au avut loc saptamana trecuta, transmite Reuters. Acuzatia, formulata de ambasada rusa la…