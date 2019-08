BĂTAIE de JOC!!! Mare, Mare, Mare ședință la Prefectură…DEGEABAAAA!!!.. …și cu riscul sa va suparați, domnule prefect, dar, in opinia multora, vom participa la o ședința cu ZERO rezultate și n inși puși iar pe drumuri pentru informari …sa fie… Nimic nou nu vom afla la ședința care va fi susținuta, vineri 30 august, de prefectul Florian Marin și pe care nu-l ințelegem de ce ii tot cheama la ședințe pentru ca absolut nimic nu se va concluziona. Se pare ca nimeni nu mai poate sa faca nimic pentru platforma chimica. N adrese stau pe masa tuturor, de la Guvern și pana la ministere ori administrația locala și județeana și nimeni nu gasește o soluție pentru ca cei menționați… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

Sursa articol si foto: timpuldevalcea.net

