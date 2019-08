Bătaie cu toporele în plină stradă în mijlocul zilei. 12 persoane au fost reținute Un scandal de proporții a avut loc azi, in mijlocul zilei, in plina strada, la Perșinari, in județul Dambovița. Scandalul a pornit de la un conflict intre doi tineri, unul de 17 ani, celalalt de 20, la un bar din localitate, a notat targovistenews.ro. Imediat, rudele celor doi s-au dus in strada sa-și apere apropiatul. A ieșit o lupta cu topoare și alte arme in plina zi, in plina strada! „L-au prins pe nepotul meu la bar. Erau patru inși. I-au dat cu topoarele, cu cuțitul, cu sticla. Dupa aceea au venit dupa noi cu mașinile. A intrat cu mașina in fratele meu și cu motocicleta in cumnata mea”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

