Bătaie cu topoare în Mizil V. S. Un conflict in care au fost implicate mai multe persoane, petrecut in orașul Mizil, s-a lasat cu rețineri, dupa ce au intervenit polițiștii din localitate. Incidentul s-a petrecut, potrivit reprezentanților IPJ Prahova, luni seara, cand, in urma unor dispute intre doua grupuri, un barbat a fost lovit cu un topor intr-un braț și cu un corp contondent in cap, de catre doi participanți la altercație. Ranitul a ajuns la spital, unde a fost diagnosticat cu fractura la brațul stang, medicul legist concluzionand ca barbatului de 45 de ani nu i-a fost pusa viața in pericol. Polițiștii, care au intervenit… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

