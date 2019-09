Stiri pe aceeasi tema

- O noapte de distracția s-a transformat intr-o bataie generala, intr-un club din Baia Mare. Mai mulți tineri, jucatori la un club sportiv din Maramureș, s-au incaierat și a fost nevoie de intervenția trupelor speciale pentru ca apele sa se linișteasca.

- Unul dintre ei a primit o sticla in cap și a cazut inconștient, anunța vasiledale.ro. Sursa citata susține ca la fața locului au intervenit cinci echipaje ale poliției și trupele speciale din cadrul IPJ Maramureș. Tanarul ranit a ajuns la Spitalul Județean de Urgența pentru investigații medicale,…

- Desfașurare impresionanta la Caracal, unde Gheorghe Dinca a fost preluat de trupele speciale și dus intr- un loc indicat de el, unde susține ca ar exista mai multe ramașițe umane de la o alta victima, probabil Luiza Melencu, fata disparuta din luna aprilie. Impreuna cu zeci de anchetatori, cațiva membri…

- Dani Mocanu, cel mai cunoscut manelist de la noi din țara, a fost reținut, in aceasta dimineața. Cantarețul a fost saltat, din casa lui din Pitești, de mascații din trupele speciale. Fratele acestuia a facu primele declarați, anunța Libertatea.Citește și: Rareș Bogdan a rabufnit in cazul crimelor…

- V. S. Un conflict in care au fost implicate mai multe persoane, petrecut in orașul Mizil, s-a lasat cu rețineri, dupa ce au intervenit polițiștii din localitate. Incidentul s-a petrecut, potrivit reprezentanților IPJ Prahova, luni seara, cand, in urma unor dispute intre doua grupuri, un barbat a fost…

- Un deținut roman a luat ostatica o femeie in inchisoarea din Lubeck, in Germania. Poliția a intervenit in forța, dupa 5 ore tensionate, pentru a elibera ostatica, psiholog al penitenciarului. The post Un detinut roman a luat ostatica o femeie, la o inchisoare din Germania. Trupele speciale au intrat…

- O bataie cu sabii și topoare a fost aplanata de trupele speciale ale Poliției și Jandarmeriei, in Murgeni, Vaslui. Zeci de mascați și mașini de intervenție au fost trimise la locul confruntarii, luni dupa-amiaza. In urma descinderilor, polițiștii au aplanat conflictul și au confiscat zeci de sabii,…