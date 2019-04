Bătaie cu scaune între politicieni. Nici bodyguarzii nu au reuşit să-i despartă VIDEO Intreg scandalul a pornit in timpul unei dezbateri politice, organizata de radioul national al tarii. De fata erau si sustinatorii celor doua partide. Ei au fost primii care au inceput sa arunce cu scaune in timp ce politicienii se contraziceau cu privire la reforma agrara din tara. Cand i-au vazut, politicienii au sarit si ei la bataie. Nici macar bodyguarzii nu au reusit sa ii desparta. Doar cand oamenii legii si-au facut aparitia politicienii s-au calmat. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

