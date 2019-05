Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au protestat sambata, la Paris si in alte orase franceze. Politia a folosit gaze lacrimogene pe fondul tensiunilor de la un mars la care au participat persoane care se deplasau de la Ministerul Finantelor, catre Place de la Republique, in estul Parisului. "Vestele galbene" au provocat…

- Incidentele au avut loc, duminica, in localitatea Ferraz de Vasconcelos, aflata la 30 de kilometri de Sao Paulo. Politia militara braziliana a intervenit si a retinut cinci persoane. Sao Paulo a remizat pe teren propriu, scor 0-0, in partida cu Corinthians. In tribunele Stadionului Morumbi…

- O situatie neplacuta a dat peste cap orarul unor troleibuze.Potrivit unui martor ocular, s-ar fi rupt o linie de troleibuz. Incidentul s-a petrecut pe bulevardul Grigore Vieru, din sectorul Centru al Capitalei.Poliția se afla la fața locului.Contactați de PUBLIKA.

- Un polițist din Spania este anchetat dupa ce luni dupa-amiaza a intervenit în mod ”disproporționat” pentru a opri o bataie între mai mulți romi români în piața Puerta del Sol din Madrid. Acesta apare într-o înregistrare video cum lovește de mai multe ori…

- O bataie ca in filmele western a fost epilogul semifinalei statului Goias intre Atletico Goianiense si Vila Nova! Politia a trebuit sa intre in teren pentru a restabili ordinea, apeland la sprayuri cu piper si la forta. 3 jucatori ai echipei invinse, Vila Nova, au fost arestati, pentru ca au sarit sa-l…

- Scandalurile dintre clanurile din zona de nord a județului Giurgiu sunt „la ordinea zilei”. Fie ca se intampla la Clejani, fie ca este vorba despre Bolintin, de fiecare data este vorba despre confruntari sangeroase, in care Poliția intervine cu focuri de arma, pentru a aplana...

- Politia albaneza a intervenit sambata cu gaze lacrimogene impotriva demonstrantilor care incercau sa patrunda in cladirea parlamentului de la Tirana, a relatat Klan TV, potrivit agentiei dpa. O multime numeroasa s-a strans la Tirana pentru un nou protest organizat de opozitie pentru a cere demisia premierului…

- Scene ireale in semifinalele Cupei Romaniei la handbal masculin, dintre Steaua și Dinamo. Galeriile celor doua mari rivale au provocat un scandal monstru in tribunele Salii Polivalente din Focșani, acolo unde are...