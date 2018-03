Stiri pe aceeasi tema

- Cinci barbați din județul Iași au cazut intr-o fosa septica, in urma unei incaierari. Unul dintre tineri a ajuns la spital din cauza unei pneumonii pe care a dezvoltat-o in timpul petrecut in fosa septica.

- Doi barbati din Sebes au fost arestati preventiv in urma unui scandal petrecut in 15 martie, in cartierul Mihail Kogalniceanu din municipiu. Cei doi sunt acuzati de tentativa de omor si tulburarea linistii publice. Parchetul de pe langa Tribunalul Alba a transmis, luni, detalii despre acest caz: „Procurorul…

- Politistii locali de la Biroul din Bartolomeu sunt solicitati sa intervina cel mai des in cazul persoanelor care au baut si fac scandal. In cartierul Tractorul este in floare comertul ilegal.

- Cei trei protestatari de la Sala Palatului dusi la sectia de politie de jandarmi au fost amendati pentru tulburarea ordinii publice si pentru impiedicarea fortelor de ordine de a-si indeplini obligatiile de serviciu, a anuntat Jandarmeria. Potrivit sursei citate, o persoana a fost amendata…

- Totodata, arata sursa citata, organizarea sau participarea la contramanifestatii desfasurate in acelasi loc si in acelasi timp cu adunarile publice declarate, indiferent de modul de exprimare, constituie contraventie daca nu constituie elementele ale unei infractiuni. Aproximativ 80 de persoane…

- Politistii din Cugir l-au retinut pe un barbat de oras care a provocat scandal la un local public, a amenintat mai multi cetateni din oras, a distrus usa unui imobil si patruns, fara drept, intr-o locuinta. La data de 4 martie 2018, politistii de investigatii criminale din Cugir au luat masura retinerii,…

- Fotbaliști atacați de fani in Olanda. Meciul Go Ahead Eagles – De Graafschap, disputat duminica, in liga secunda olandeza, castigat de oaspeti cu scorul de 4-0, s-a incheiat cu incidente violente. Mai multi fani ai echipe gazda au intrat pe teren pentru se rafui cu jucatori adverși. S-au imparțit pumni…

- Membrii unei familii din comuna Poiana Cristei, respectiv parinții și doi fii, au fost trimiși in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, violare de domiciliu, amenințare și tulburarea ordinii…

- Trei galateni, urmariti international, au fost depistati de politisti si arestati preventiv cate 15 zile pentru efectuarea formalitatilor de extradare in Germania, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, politistii Serviciului…

- Scene șocante surprinse într-un bar din Arad. Trei agenți de paza care au intervenit pentru aplanarea unui conflict au fost filmați în timp ce snopesc în bataie doi barbați. Atenție, urmeaza imagini care va pot afecta emoțional!

- Tulburarea linistii vecinilor, platita la a doua abatere cu minim 2.000 de lei amenda! Organizarea de petreceri cu caracter privat si utilizarea de aparatura muzicala la intensitate de natura a tulbura linistea locuitorilor, in corturi, alte amenajari sau in spatiu neacoperit, situate in perimetrul…

- Doi barbati din judetul Olt au fost arestati preventiv pentru trafic de minori, unul pentru ca ar fi racolat o fata de 15 ani, pe care a obligat-o sa se prostitueze in Spania timp de mai multe luni, iar al doilea ar fi obligat-o pe aceeasi fata sa se prostitueze in Caracal, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Cei doi barbati, despre care se crede ca sunt activisti ai dreptei, s-au deplasat cu o duba in fata sediului unui grup pro-Phenian, Asociatia generala a rezidentilor coreeni din Japonia, iar unul dintre ei a tras cateva focuri de arma asupra portii, vineri dimineata, potrivit politiei nipone.Nicio…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului Cugir au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 31 de ani, din Cugir, ce este banuit de comiterea infracțiunilor de distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice. Acesta ar fi provocat, in seara…

- Magistratii Tribunalului Salaj s-au pronuntat in dosarul fostului preot din Aleus, Nicolae Sirca, barbatul care in luna august a anului trecut a injunghiat un batran in plina strada. Instanta l-a gasit vinovat de savarsirea infractiunii de tentativa de omor si l-au trimis dupa gratii pentru cinci…

- „Un punct de pe ordinea de zi este intarirea statutului polițiștilor. In cadrul ședinței, prin acest proiect de lege, se propune modificarea și completarea unor acte in domeniul ordinii și siguranței publice. Este un lucru foarte important pentru ca, așa cum știm, in orice stat european educația, sanatatea…

- Politistii din Ocna Mures au identificat si retinut doua persoane din judetul Mures care sunt banuite de comiterea a 3 furturi din locuinte. Intregul prejudiciu a fost recuperat si restituit pagubitilor. La data de 20 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Ocna Mures, sprijiniti de…

- Agenții de paza, in varsta de 27 și 32 de ani, ambii din Arad, erau la serviciu cand au fost solicitați sa intervina la un restaurant din zona Podgoria, unde intre mai multe persoane izbucnise un conflict spontan. Doar ca ajunși acolo, agenții i-au luat la bataie pe cei care… se bateau. Cele…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus la data de 19.02.2018, punerea in mișcare a acțiunii penale, impotriva inculpatului BORDEA PETRICA, in varsta de 45 ani, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. Initial, la data de 18.02.2018 Politia municipiului Sebes a fost…

- Polițiștii de Combatere a Criminalitații Organizate din Salaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Romana, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Salaj, au prins in flagrant un barbat, din Baia Mare, care comercializa etnobotanice. Cinci barbați din Baia Mare și un minor…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, doi tineri de 24 și 27 de ani, din Cluj-Napoca, cercetați pentru comiterea infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.Conform IPJ Cluj, la data de 11 februarie a.c., în jurul…

- In urma campaniei de controale si verificari desfasurate in ultima perioada la nivelul municipiului Constanta, Directia Politia Locala, aflata in subordinea Primariei, este bombardata cu procese. Un astfel de dosar a fost inregistrat pe rolul Sectiei Civile a Judecatoriei pe 7 februarie. Dosarul nr.…

- Ministerul Afacerilor Interne a pus in dezbatere publica, miercuri, proiectul privind formarea initiala, in anul 2018, in institutiile de formare ale MAI a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere, informeaza un comunicat transmis…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un tânar, de 21 de ani, din Salaj, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe si tulburarea ordinii si linistii publice. Conform oamenilor legii, la data de 2 februarie, în jurul orei 23:00,…

- Nerespectarea normelor de ordine și liniște publica va fi sanctionata mai dur. Un proiect legislative ce prevede cresterea amenzilor pentru aceste fapte a fost adoptat, luni, de Senat. Decizia finala va fi la Camera Deputatilor, in acest caz. Pentru acte sau gesturi obscene in public, injurii, expresii…

- Patruzeci de barbati au fost arestati, in Spania, pentru ca facut sa circule pe internet materiale cu caracter pedofil „de o gravitate extrema“, a anuntat politia spaniola, conform AFP.

- Polițiștii mehedințeni efectueaza cercetari sub aspectul savașirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice fața de doi barbați de 38, respectiv 40 de ani. Polițiștii Biroului Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Drobeta Turnu Severin s-au sesizat, ieri, din oficiu ...

- Opt barbați cu vârste cuprinse între 22 și 46 de ani au fost reținuți la Constanța, aceștia fiind acuzați ca au furat mai multe aparate tip pay point. Valoarea prejudiciului ajunge la 50.000 de euro.

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Fitionești, a ajuns in arestul poliției, dupa ce magistrații de la Judecatoria Panciu au dispus arestarea lui preventiva. Barbatul a ajuns in fața judecatorilor fiind acuzat de savarșirea infracțiunilor de vatamare corporala și tulburarea ordinii…

- Un barbat din Morteni, judetul Dambovita, care posta mai multe amenintari pe facebook, inclusiv la adresa unor copii, a fost retinut de politisti pentru comiterea infractiunilor de amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie (IJP),…

- Trei barbati din Teleorman au fost arestati preventiv si sunt cercetati pentru infractiunea de talharie. Victima le-a fost un batran in varsta de 84 de ani pe care talharii l-au legat si l-au batut chiar in locuinta sa.

- Patru protestatari, printre care si un fost jurnalist, au fost ridicati de jandarmi din fata sediului PSD, unde are loc sedinta Comitetului Executiv al partidului. Unul dintre ei a stat aproximativ jumatate de ora catarat intr-un copac, dar in cele din urma a coborat si a fost dus la sectie. Potrivit…

- Sambata dimineata, la ora 09.00, o patrula de siguranta publica care desfasura activitati pe raza municipiului Sighetu Marmatiei a intervenit la un scandal sesizat la un local public de pe strada Ioan Mihaly de Apsa. Verificarile efectuate de politisti au relevat faptul ca scandalul a fost provocat…

- Primaria municipiului Sebeș ii invita pe cetațeni sa participe, in perioada 9-10 ianuarie, la mai multe dezbateri publice care vizeaza proiecte importante pentru comunitate. Printre acestea sunt „Reabilitare cladire Centru de Sanatate”, „Construire sala de sport Școala Gimnaziala Petreșți”, „Reabilitare…

- Patru barbati din Bacau au fost arestati preventiv si alti trei sunt cercetati sub control judiciar, fiind acuzati de infractiuni de tip skimming, atacurile lor vizand Vestul Europei si state din Sud-Estul Asiei, precum Malaezia si Filipine, transmite corespondentul Mediafax.

- Ieri, politistii au intervenit si au aplicat peste 4.800 de sanctiuni contraventionale pentru ilegalitatile depistate in urma actiunilor desfasurate si au constatat aproape 900 de infractiuni. S a intervenit la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112.Potrivit MAI, la data de 29 decembrie…

- Polițiștii din Blaj au retinut 4 persoane ce sunt cercetate pentru tulburarea ordinii si linistii publice si amenintare. La data de 28 decembrie a.c., in jurul orei 20.30, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe strada Plopilor din Blaj, mai multe persoane sunt implicate…

- Trei indivizi, un barbat in varsta de 47 de ani si cei doi fii sai sai, au ajuns in arestul politiei judetene, pusi sub acuzare pentru tentativa de omor, pentru o agresiune deosebit de grava petrecuta la inceputul lunii noiembrie a acestui an, la Ostra. Pe 5 noiembrie, un barbat in varsta de 39 de ...

- Trei barbati au fost arestati marti pentru tentativa de omor. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, procurorii au dispus la data de 18.12.2017 punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpații Dumitru Dorel Cocirdan, Valentin Bogdan Cocirdan si Ionut Andrei ...

- Stefan Dan Cioanca, in prezent procuror sef sectie Urmarire Penala din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, va fi noul prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, dupa ce a obținut cea mai mare medie finala – 9,42 – la concursul organizat de Consiliul Superior al Magistraturii…