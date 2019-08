Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost ranite in urma unor violente intre cetateni romani produse pe fondul unei dispute familiale intr-un bloc de locuinte din sud-vestul Germaniei . In noaptea de joi spre vineri intr-o cladire din localitatea Oberderdingen-Flehingen, situata in apropierea orasului Karlsruhe, in sud-vestul…

- Intre 300 si 400 de persoane, majoritatea tineri, au aparut neinvitate la petrecerea unei fete de 16 ani din orasul Grunstadt, din sud-vestul Germaniei. Tatal adolescentei a cerut intervenția poliției. Noua oameni au fost arestați, sambata dimineața, dupa ce forțele de ordine au ajuns la locul unde…

- Cel putin 25 de persoane, inclusiv 21 de copii, au fost ranite in urma coliziunii dintre un autocar cu turisti si o masina, in landul Turingia, situat in partea de est a Germaniei, potrivit ziarului Thueringer Allgemeine, care a citat surse din politie.

- Bloggerul Corneliu Gandrabur spera ca autoritațile germane, dar și Fiscul din Moldova vor furniza informații privind veniturile reale ale liderului PPDA Andrei Nastase, dar și impozitele platite de acesta și colegii sai din blocul politic ACUM. O interpelare în acest sens a fost depusa de…