Scenele șocante au fost surprinse de camerele de supraveghere din zona.

In imagine se vede cum mai mulți indivizi inarmați cu bate lovesc cu putere tot ce le sta in cale. In urma atacului, un barbat de 60 de ani a ajuns la Spitalul Floreasca. Tot pentru ingrijiiri medicale a ajuns și nepotul sau in varsta de 18 ani.

Trei oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar mai mulți scandalagii au fost duși la audieri.

Polițiștii au confirmat ca este un conflict mai vechi intre cele doua familii și nici prima confruntare violenta.

