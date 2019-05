Stiri pe aceeasi tema

- Acesta a sarit pe geamul salonului si, din cauza cazaturii de la aproximativ trei metri, s-a ales cu traumatisme la cap, fata si in zona toraco-abdominala. Barbatul a fost transportat imediat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi. „Pacientul in varsta de 38 de…

- Acesta a fost gasit intins pe spate, inconstient, la baza scarilor de la etajul al III-lea, de catre un echipaj de terapie intensiva mobila (TIM) apartinand SMURD, care l-a transportat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi. Barbatul a intrat in coma, din cauza…

- Un barbat de 36 de ani din Targu Frumos a incercat sa se sinucida taindu-se de mai multe ori cu un cutit. Sambata, acesta s-a injunghiat in stomac, brat si gat. In cele din urma, barbatul a fost adus la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi pentru a primi ingrijire…

- Acesta a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi pentru a fi tratat. „Pacientul de 19 ani a fost adus in UPU in urma unei cazaturi. Acesta prezenta o fractura a pumnului stang si o fractura de piramida nazala", a precizat profesorul Diana Cimpoesu, medic-sef…

- Barbatul a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi pentru a fi tratat. „Pacientul in varsta de 73 de ani a fost adus in UPU cu o plaga taiata de fai pe antebratul drept. Acesta a fost tratat imediat si evolutia sa este buna", a precizat profesorul Diana Cimpoesu,…

- Acesta s-a prezentat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi la doua zile de la incident, si a fost operat imediat. „Pacientul in varsta de 61 de ani a ajuns in UPU in urma unei arsuri faciale de gradul I si II, si pe partea bilaterala a mainilor. Acesta a fost…

- Un barbat in varsta de 26 de ani din Targu Frumos a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi dupa ce a consumat etnobotancie. In urma observatiilor, medicii au constatat ca barbatul suferise o intoxicatie si au inceput tratamentul. „Pacientul in varsta de 26…

- Barbatul a fost preluat de un echipaj SMURD si adus la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi, unde a fost tratat. „Pacientul in varsta de 36 de ani a ajuns in UPU cu multiple plagi la nivelul coapsei drepte si hemitoracelui drept, precum si cu fracturi costale. Acesta…