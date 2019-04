Stiri pe aceeasi tema

- Politia spaniola a deschis o ancheta dupa aparitia pe internet a unei inregistrari care surprinde modul in care intervine un echipaj de Politie pentru aplanarea unui conflict intre mai multi romi romani, implicati intr-o bataie, in centrul Madridului.

- CRASMELE MORTII SCANDAL…..Un tanar de 18 ani a fost batut pana la lesin de mai multi indivizi, dupa ce s-au cinstit cu totii la crasmele de pe strada Vasile Parvan, in noaptea de sambata spre duminica! Tanarul a ajuns la o clinica din Iasi cu fata facuta zob, maxilarul rupt si cu creierul inundat cu…

- Donatorii de sange vor primi un mesaj de multumire pe telefonul mobil de fiecare data cand a fost salvata o viata prin actiunea lor. Aceasta este prevederea unui proiect de lege adoptat ieri de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. De asemenea, potrivit legii, donatorilor li se vor putea…

- Magistratii din cadrul Judecatoriei Constanta au solutionat in prima instanta un dosar in care un ofiter de la Penitenciarul Poarta Alba a fost scuipat si ars cu tigara pe fata de un fost detinut. Totul s a intamplat intr un club din Constanta. Recent, Judecatoria Constanta a decis achitarea inculpatului…

- O tanara de 24 de ani a fost retinuta de politisti, iar complicele sau de 54 de ani este cautat in prezent de oamenii legii, dupa ce acestia au talharit un barbat de 66 de ani, lovindu-l si furandu-i banii si telefonul.

- La data de 23 februarie 2019, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au depistat, in flagrant delict, pe un barbat de 42 de ani, din municipiul Deva, județul Hunedoara, in timp ce sustragea telefonul mobil al unei femei care afla intr-un magazin din Alba Iulia.…

- Barbatul de 32 de ani, din Salciua, care și-a omorat un vecin din motive de gelozie a fost condamnat la 6 ani și 10 luni de inchisoare. Infracțiunile pentru care a fost trimis in judecata sunt omor și violare de domiciliu. In luna octombrie, inculpatul Bega Ioan Alin a intrat in casa unui batran de…

- Jocurile pe telefonul mobil pot dauna grav bugetului! Mai multe cazuri de parinti care s-au trezit fara sume importante pe card, dupa ce au permis copiilor sa cumpere "puteri speciale" in jocuri pe telefonul mobil.