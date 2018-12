Stiri pe aceeasi tema

- Un interlop craiovean s-a vazut umilit dupa ce a fost lasat lat de un batran de 60 de ani cu care s-a luat la bataie intr-un bar din Craiova. E drept, insa, ca batranul este un antrenor de box. Conflictul dintre Petre Silviu Mateescu, un batauș din Craiova de 32 de ani, și Constantin Cucu, un barbat…

- Un tanar de 22 de ani a fost ranit intr-un accident care a avut loc, in aceasta seara, pe strada Brestei din Craiova. Potrivit IPJ Dolj, un tanar de 22 de ani, din Craiova, conducea un autoturism dinspre Regia de ...

- Un tanar de 16 ani din Olt, aflat la volanul unui autoturism, este cautat dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor din Craiova. Politistii au tras focuri de arma pentru prinderea sa, intrucat gonea cu viteza, dar tanarul a reusit sa fuga, abandonand masina.

- Gigi Becali a reacționat dupa eșecul din Banie, CSU Craiova – FCSB 2-1, și a dat garanții ca il va pastra in funcție pe Nicolae Dica. "Va mai spun inca o data, ca sa nu mai speculați: nu il dau afara pe Dica! A, daca se satura el și vrea sa plece, e alta treaba", a spus Becali la TV DigiSport. ...

- CS U Craiova a remizat pe teren propriu cu AFC Hermannstadt, 1-1, iar nervii jucatorilor lui Mangia au cedat la finalul partidei. Un nou pas greșit al echipei i-a scos din minți pe Nicușor Bancu și Alexandru Mitrița, cei mai valoroși jucatori din echipa Craiovei. Plini de manie și frustrare, cei doi…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj – Compartimentul Urmariri au preluat, ieri, din Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, un tanar, de 19 ani, din Craiova, impotriva acestuia fiind dispusa masura internarii intr-un centru educativ, pentru o perioada de ...

- PAZNICII SMARDOI BATAIE… S-a dus in club sa se distreze si a ajuns pe patul de spital, in stare de inconstienta. O iesire in oras care nu s-a terminat deloc bine pentru George Nica, un tanar in varsta de 28 de ani, din Muntenii de Jos. Acesta a fost sambata seara in clubul Bliss din [...]

- Șapte persoane au ajuns la spitalul din Harlau, județul Iași, dupa ce au luat parte la o pomenire organizata in localitatea Ceplenita. Reprezentantii Spitalului Harlau au menționat ca sase persoane au ajuns in noaptea de sambata spre duminica la unitatea medicala, cu forme severe de toxiifectie alimentara,…