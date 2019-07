Imaginile incredibile, surprinse intr-un avion TAROM, aflat pe aeroportul Otopeni, au devenit virale pe Facebook. O pasagera a surprins momentul in care un barbat se lupta cu forțele de securitate care incearca sa-l dea jos cu forța din avion. Așa cum era de așteptat, oamenii au fost revoltați de felul cum a fost tratat barbatul, insa, conform reprezentanților TAROM, acestea sunt procedurile in astfel de cazuri, iar barbatul a fost vinovat. Ce s-a intamplat de fapt, se arata in comunicatul emis de compania aeriana: o femeie musulmana, care nu vorbea nici limba romana, nici limba engleza, s-a așezat…