Bataia de joc de la Ministerul Educatiei si minciunile lui Dancila: Cum a omorat guvernul proiectul celor 250 de lei pentru rechizite Educatia nu a fost niciodata prioritatea guvernelor PSD. Este de ajuns sa ne uitam doar la ultimii aproape trei ani, in care s-au perindat la conducere nu mai putin de 6 persoane, iar acum suntem in situatia in care rezidentiatul este blocat pentru ca nu mai exista deloc ministru.



Apoi ar mai fi de analizat si calitatea celor care au fost ministri, dar si fondurile alocate doar pentru a fi mai apoi taiate. Promisiunea nu costa nimic, doar hartia si salariile celor care o mazgalesc. Asta a fost strategia guvernelor PSD-ALDE de la inceput: promitem ca sa putem bugeta, ca apoi sa spunem… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

