Stiri pe aceeasi tema

- Ca nu e un barbat fidel, o recunoaste si el, informeaza Romania TV. Ca e extrem de generos, o stiu toate femeile din viata lui. Ilie Nastase si noua cucerire, Ioana Simion, par sa se simta din ce in ce mai bine unul in compania celuilalt. Mai ales ca si-au condimentat realtia inca de la inceput cu…

- Brigitte Sfat a facut noi declarații despre fostul ei soț, Ilie Nastase. Bruneta a vorbit in termeni foarte frumoși despre ex-partenerul ei de viața. In ultima vreme, Brigitte Sfat a facut tot felul de declarații despre Ilie Nastase, cel care i-a fost soț pana de curand. Dupa ce s-a plans cat de greu…

- Brigitte Sfat și Ilie Nastase au pus capat casniciei lor și fiecare incearca sa-și vada mai departe de viața. In prezent, Ilie Nastase are o relație cu o bruneta care se numește Ioana, in timp ce Brigitte Sfat iși reface viața alaturi de un tanar pe nume Corneliu Oana, care ii este și partener de…

- Brigitte Sfat, fosta partenera de viața a lui Ilie Nastase, a facut dezvaluiri intime din mariajul pe care l-a avut cu legendarul campion la tenis. Brigitte Sfat și Ilie Nastase au avut un mariaj cu multe probleme și numeroase discuții. De curand, cei doi au pus capat casniciei lor și fiecare incearca…

- Brigitte Sfat este foarte categoria atunci cand vine vorba de relațiile de cuplu. bruneta a facut declarații in acest sens la o emisiune de televiziune. Brigitte Sfat a avut o casnicie cu foarte multe desparțiri, impacari șo scandaluri cu marele campion la tenis Ilie Nastase. In prezent, Ilie Nastase…

- Cu toate ca majoritatea cuplurilor prezente la Insula Iubirii 2018 și-au dat seama ca au probleme serioase in relație, iar concurentele au ajuns la concluzia ca au ceva in comun, se pare ca doi dintre participanți au trecut deja peste toata aceasta drama și s-au casatorit in secret. Este vorba…

- Actorul Ovidiu Cuncea și-a deschis sufletul și a vorbit despre viața sa ca diacon. Pe Ovidiu Cuncea, telespectatorii din Romania și-l aduc aminte drept mustaciosul simpatic care i-a fost partener lui Dan Negru la emisiunea „Ciao Darwin”. De cațiva ani, artistul nu mai apare pe micile ecrane, iar viața…

- Se anunța a fi cel mai scandalos divorț din lumea mondena iar la mijloc sunt și averi de milioane de euro. Cei doi viitori fosti soti par sa fi intrat acum intr-o competitie. Mai intai, Brigitte a plecat in vacanta alaturi de noul iubit, la un hotel de lux dedicat adultilor, in Turcia. Ramas…