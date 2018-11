Stiri pe aceeasi tema

- Deși au o relație de ceva timp, Lidia Buble și Razvan Simion mai au inca niște pași de facut, printre care și intalnirea cu ”socrul”. Chiar daca pare incredibil, Razvan Simion inca nu l-a cunoscut pe tatal Lidiei Buble. Exista și un motiv, pe care Lidia Buble a fost dispusa sa-l explice. „Pana nu a…

- Lidia Buble si Razvan Simion formeaza unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul romanesc. Toata lumea se așteapta ca aceștia sa ajunga la altar, insa deocmadata nici gand de așa ceva, dupa cum a marturisit cantareața. Lidia Buble, GOALA in baie! Admiratorii vedetei au incins internetul!…

- Fashion-editorul Iulia Albu a luat-o in vizor pe iubita prezentatorului de televiziune Razvan Simion, cantareața Lidia Buble. Lidia Buble a fost comentata de Iulia Albu pe blog. Aceasta din urma și-a spus parerea cu pivire la niște fotografii in care artista apare in poziții ciudate. „”Ma cracesc…

- Mihaela Moise traieste cea mai frumoasa perioada din viata sa. Jurnalista a fost ceruta in casatorie chiar de barbatul caruia ii va darui un copil. Vestea a fost data chiar de Mihaela Moise pe retelele sociale, acolo unde a aratat si bijuteria primita.

- Moment emotionant, sambata, pe stadionul "Flacaraldquo; din Navodari, imediat dupa meciul de rugby CS Navodari RC Grivita Bucuresti 33 0, din etapa a patra a Diviziei Nationale pentru seniori. Jucatorii formatiei gazda au scos la iveala sase cartoane albe, pe care era scris mesajul "Mirei, vrei sa fii…

- O britanica este dovada clara ca dragostea nu are varsta. femeia, in varsta de 100 de ani, se pregatește de nunta. Norah Witkiss are 100 de ani și se pregatește de cel mai frumos și mai important eveniment din viața unei femei, nunta. Britanica urmeaza sa se casatoreasca cu malcom yates, barbatul care…

- O insoțitoare de zbor a companiei China Eastern Airlines a ajuns in presa internaționala, in luna mai, dupa ce iubitul ei a cerut-o in casatorie chiar la bordul avionului. Insa propunerea s-a intors acum impotriva ei.