- Fiul lui Stefan Banica a devenit actor la Teatrul de Comedie Fiul lui Stefan Banica are deja 16 ani si, dupa cateva roluri pe scenele unor teatre mai mici din Romania, si-a facut debutul intr-o piesa a Teatrului de Comedie din Bucuresti, acolo unde a jucat in ultimii ani si tatal lui. Fiul artistului…

- O tanara din Indonezia a decis sa imbrace rochia de mireasa și mearga la ședința foto stabilita pentru ziua nunții doar cu invitații. Ce s-a intamplat cu logodnicul ei este extrem de trist. Cei doi tineri, Intan Syari și Rio Nanda Pratama, care se cunoșteau din școala generala și aveau o relație de…

- Teatrul Național din Timișoara trebuia sa prezinte sambata, 3 noiembrie, spectacolul “Frați”, la Gala Naționala a Comediei de la Galați. Insa cu puțin timp inainte, unui actor i s-a facut rau și nu a mai putut urca pe scena. Cei peste 300 de spectatori iși ocupasera locurile in sala Teatrului Dramatic…

- Este zi de doliu in lumea filmului, dupa ce un celebru actor a murit. Este vorba despre Ola Omonitan, cunoscut drept „Ajimajasan” a murit la 80 de ani, dupa ce foarte mulți ani s-a luptat cu cancerul pancreatic.

- View this post on Instagram A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) on Sep 30, 2018 at 12:55pm PDT Sambata dimineata, reporterii de la reista People confirmau ca nunta era in desfasurare si ca mirele Brad Falchuk a fost vazut venind la locatie cu masina sa. Cameron Diaz a fost printre primele…

- Fiu de pescar, a parasit satul natal si s-a facut invatator. S-a indragostit de dans si a-nvatat nu doar sa danseze, ci si sa culeaga folclor si sa-l predea, de numele maestrului coregraf fiind legata existenta a zeci de ansambluri.