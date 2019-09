Stiri pe aceeasi tema

- Spectaculos. Superb. Mirific. Așa poate fi descris dansul mirilor pe care Andreea Balan și George Burcea l-au pregatit pentru invitații lor. Momentul a fost unul de-a dreptul sublim, iar toți cei prezenți au ramas impresionați de tot ceea ce s-a intamplat pe scena.

- Mai sunt cateva zile pana cand Andreea Balan si George se vor cununa religios! Vorbim despre emotii, milioane de lucruri si detalii de pus la punct, de obicei mireasa se ocupa de asta. Pentru ca ne e draga, am incercat sa o scoatem putin din nebunia organizarii si am rugat-o pe Andreea Balan sa ne povesteasca…

- Nunta este un eveniment unic in viața unui om, de aceea organizarea ca la carte a acesteia este extrem de importanta. Incepand cu rochia de mireasa, meniul pentru invitați sau sala in care va avea loc petrecerea, toate contribuie la un eveniment reușit, desprins din basme. De asemenea, acest eveniment…

- Mai este foarte puțin pana la nunta Andreei Balan cu George Burcea, iar artista a intrat deja in panica, avand in vedere ca mai are foarte multe de rezolvat. Mai mult, aceasta a declarat ca are 250 de invitați, insa invitațiile nu sunt gata. „Am o problema ca nu sunt gata invitațiile și ma enerveaza…

- Paula Chirila are toate șansele sa se recasatoreasca, daca ținem cont de superstiții. Frumoasa actrița a prins buchetul de mireasa la nunta bunei sale prietene, DJ Wanda. La evenimentul desfașurat la Londra, Paula a fost domnișoara de onoare și cea care a prins buchetul de trandafiri albi aruncat de…

- Andreea Balan a dezvaluit cate rochii de mireasa va purta la nunta sa cu actorul George Burcea, care va avea loc in luna septembrie a acestui an. Andreea Balan și George Burcea vor face nunta in data de 15 septembrie. Tot atunci vedeta iși va boteza și mezina, Clara. Artista a anunțat ca nu va avea…

- Nunta dintre Brigitte si Florin Pastrama a tinut primele pagini ale ziarelor, duminica, cand cei doi s-au casatorit religios. Brigitte si Florin au fost in culmea fericirii, iar evenimentul a fost unul exact asa cum si l-au dorit.