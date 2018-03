Bastimente turcesti in Portul Constanta. Participa la exercitii comune in Marea Neagra. Astazi pot fi vizitate de curiosi

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 150 de militari români vor participa la începutul saptamânii viitoare, în Marea Neagra, la antrenamente comune cu militarii de pe doua nave turcești care se vor afla timp de trei zile la Constanța. Potrivit unui comunicat al Forțelor Navale, doua nave turcești,…

- Aproximativ 150 de marinari romani ambarcati la bordul corvetei Contraamiral Horia Macellariu (265) si pe nava purtatoare de rachete NPR Lastunul (190) participa pe 2 aprilie la exercitii pe Marea Neagra, alaturi de doua bastimente turce, in cadrul exercitiului anual multinational "Steaua de Mare…

- doua nave turcesti, fregata TGC „Bartin" (F-504) si nava purtatoare de rachete TCG „Kalkan" (P-348) vor sosi vineri in Portul Constanta, unde vor acosta trei zile in dana de pasageri. Pe timpul stationarii, sunt prevazute vizite la Comandamentul Flotei, la sediul Primariei Constanta si la…

- Fortele Navale Romane vor primi, in perioada 30 martie 2 aprilie, vizita a doua nave turcesti, fregata TGC "Bartin" F 504 si nava purtatoare de rachete TCG "Kalkan" P 348 . Cele doua nave de lupta ale Fortelor Navale ale Turciei vor sosi in Portul Constanta vineri, 30 martie, unde vor acostata trei…

- Expozitia temporara "Basarabia - 100 de ani de la Unirea cu Romania" va fi vernisata, joi, la Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR). "Publicul care va vizita aceasta expozitie va avea ocazia de a medita asupra documentelor esentiale prin care romanii basarabeni si-au exprimat, in anii 1917 -…

- Nave militare turcesti vor vizita portul Constanta incepand de vineri pana luni, acestea fiind deschise pentru public sambata, informeaza un comunicat al Ambasadei Turciei la Bucuresti, potrivit Agerpres.In portul Constanta vor acosta nava militara purtatoare de rachete TCG Kalkan P 331 si corveta TCG…

- Nave militare turcesti vor vizita portul Constanta de vineri pana luni, acestea fiind deschise pentru public sambata, informeaza un comunicat al Ambasadei Turciei la Bucuresti transmis Agerpres. Potrivit sursei citate, este vorba de nava militara purtatoare de rachete TCG Kalkan (P-331) si corveta…

- Comandamentul Operational Maritim al NATO MARCOM de la Northwood a fost gazda intalnirii anuale a comandantilor flotelor militare si a comandantilor componentelor operationale navale ale statelor membre NATO, in perioada 20 22 martie. La reuniunea din Marea Britanie, Fortele Navale Romane au fost reprezentate…

- Peste 1.700 de militari romani si straini participa, incepand de luni, timp de 10 zile, la Spring Storm 18, unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre.

- Peste 1.700 de militari romani si straini participa, incepand de astazi pana pe 15 martie, la unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre.Exercitiul Spring Storm 18 are la baza un concept unic…

- Peste 1.700 de militari romani si straini reprezentand alte cinci state aliate sau partenere vor participa, timp de zece zile, incepand de luni, la primul exercitiu major multinational din acest an, organizat de Fortele Navale Romane (FNR), pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii…

- Peste 1.700 de militari romani si straini vor participa, in perioada 5 15 martie, la unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre. Exercitiul Spring Storm 18 are la baza un concept unic de antrenare…

- Fregata franceza „Jean Bart” va face o escala in portul Constanța, in perioada 7-10 martie 2018, inainte de a participa la un exercițiu militar in apele teritoriale ale Romaniei in Marea Neagra, alaturi de Forțele Navale Romane.

- Fregata franceza "Jean Bart" va face o escala in portul Constanta, in perioada 7 10 martie 2018, inainte de a participa la un exercitiu militar in apele teritoriale ale Romaniei in Marea Neagra, alaturi de Fortele Navale Romane.Fregata "Jean Bart" face parte din clasa F 70 AA si este specializata in…

- Dragobetele a dat in Bucuresti startul a doua targuri, organizate de Muzeul National al Taranului Roman si de Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti, unde bucurestenii au venit in numar mare, in ciuda burnitei, pentru a cumpara martisoare celor dragi. In plus, la Muzeul Satului, se…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat marti ca programul referitor la inzestrarea cu submarine se afla in analiza fortelor navale, iar achizitia in acest caz ar putea incepe dupa 2020, scrie AGERPRES.Programul referitor la submarine este in analiza, in momentul de fata, la Fortele Navale…

- Un distrugator american va sosi la sfarsitul acestei saptamani in Portul Constanta si va ramane trei zile, perioada in care comandantul navei se va intalni cu reprezentantii autoritatilor locale si cu cei ai Comandamentului Flotei.Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, distrugatorul american…

- O nava militara americana, distrugatorul USS Ross, va ancora in portul Constanța pentru a participa la activitați comune cu Forțele Navale Romane. Nava a mai fost de trei ori in Romania la diverse exerciții NATO in Marea Neagra.

- O nava militara britanica ce revenea de la exercitii efectuate în comun cu ambarcatiuni ale Fortelor Navale române a fost aproape de o coliziune cu un vas militar rus, în sud-vestul Marii Negre, afirma surse citate de presa britanica, dar

- A fost alerta noaptea trecuta pe Marea Neagra. A fost declansata o ampla operatiune de salvare, in largul Marii Negre, la 16 mile marine travers de Portul Constanta unde nava Delfi cu un echipaj alcatuit din sapte marinari era in pericol de scufundare. Au intervenit in zona nava SAR Topaz, proprietate…

- Potrivit acestora, platforma a fost pierduta in luna iunie a anului trecut, in timpul unor activitati derulate in Marea Neagra. "In cursul unor activitati de cercetare stiintifica efectuate in luna iunie a anului trecut in Marea Neagra, platforma a fost pierduta, iar activitatile de cautare pe mare,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a dispus sesizarea Parchetului Militar, dupa ce o drona militara subacvatica detinuta de Armata Romana a fost pierduta, au declarat, luni, pentru AGERPRES, reprezentanti ai MApN. Potrivit acestora, platforma a fost pierduta in luna iunie a anului…

- Doua grupari navale NATO, alcatuite din șapte nave de lupta, se afla in portul militar Constanța pentru a participa la exerciții in Marea Neagra impreuna cu Forțele Navale Romane. Navele britanice HMS Duncan si HMS Enterprise, acostate la dana Pasageri au fost vizitate, astazi, de sute de localnici.

- Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, considera ca prezenta celor doua grupari navale NATO in Portul Constanta transmite un mesaj puternic de asigurare ca Marea Neagra va ramane o mare libera, dar si ca Marea Britanie este alaturi de Romania pentru a asigura securitatea europeana,…

- Ambasadorul britanic Paul Brummell considera ca prezenta celor doua grupari navale NATO in Portul Constanta transmite un mesaj puternic de asigurare ca Marea Neagra va ramane o mare libera, dar si ca Marea Britanie este alaturi de Romania pentru a asigura securitatea europeana.

- Doua grupari navale NATO, care desfasoara exercitii in Marea Neagra alaturi de fregata „Regele Ferdinand” si de dragorul maritim „Lt. Lupu Dinescu”, s-au aflat sambata, in Portul Constanta. Oamenii au putut vizita, timp de trei ore si jumatate, navele britanice HMS Duncan si HMS Enterprise, dar si…

- Doua grupari navale ale NATO, alcatuite din sapte nave de lupta, viziteaza, zilele acestea, Portul Constanta, iar oamenii vor putea urca, sambata, la bordul unora dintre ele pentru a le vizita. Intre acestea, vor fi si fregata Regele Ferdinand si dragorul maritim Lupu Dinescu.

- Aflat in vizita de lucru pentru doua zile in Constanța, Ministrul Apararii Naționale a anunțat care este planul de masuri ce vor fi luate in privința unitaților militare de la malul Marii Negre. Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a fost primit astazi în Portul Militar Constanța cu onoruri…

- Mihai Fifor: Nu facem shopping cu 2 la suta din PIB Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, crede ca anul 2018 ar trebui sa fie anul Fortelor Navale, mentionand programele de achizitie a patru corvete multifunctionale si a trei submarine, dar a subliniat, vineri, ca acestea trebuie sa fie realizate…

- Mihai Fifor a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la bordul fregatei “Regele Ferdinand”, ca Fortele Navale vor fi dotate cu trei submarine, in cadrul unui program pe termen mediu si lung. “As vrea sa mai fac o precizare, cea referitoare la programul submarin. S-a…

- Avioane turcesti au atacat 19 pozitii ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in nordul Irakului, omorand 49 de militanti, au anuntat joi fortele armate ale Turciei, relateaza agentia Reuters.

- Gruparile navale permanente ale NATO, la Constanta Gruparile navale permanente ale NATO - SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group) si SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group) vor face, în perioada 1-2 februarie, escale în Portul Constanta, pentru a stabili detaliile exercitiilor…

- Gruparile navale permanente ale NATO - SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group) si SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group) vor face, in perioada 1-2 februarie, escale in Portul Constanta, pentru a stabili detaliile exercitiilor ce urmeaza a fi desfasurate in comun, cu ocazia misiunilor din…

- Ministrul Transporturilor ar trebui sa faca “o curatenie” in minister, deoarece exista “o crasa incapacitate de gestionare a marilor proiecte si a fondurilor europene”, potrivit presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care a adaugat ca prioritatea zero a partidului si criteriul de evaluare…

- ”Unul dintre marile proiecte care ni se par esentiale, eu l-as numi proiect de prioritate zero si care pentru noi va fi criteriu de evaluare a acestui Guvern, este vorba de autostrada Pitesti-Sibiu. Pentru ca acest tronson-autostrada va permite inchiderea coridorului 4, care sa faca legatura intre…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie întarite capabilitatile militare ale României si la Marea Neagra, context în care a anuntat ca are

- Ministrul propus pentru Aparare, Mihai Fifor, a precizat, luni, la audierea sa de catre comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc.Citeste si: Procurorul Negulescu, lovit…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Dragorul maritim Lt. Lupu Dinescu DM 25 a plecat miercuri, 24 ianuarie, din Portul Constanta, pentru a se integra in Gruparea Navala NATO de lupta impotriva minelor marine SNMCMG 2 Standing NATO Mine Countermeasures Group , care desfasoara, in perioada 24 ianuarie 13 februarie, activitati specifice…

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand congresul de…

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand…

- Ministerul Apararii Nationale a demarat un proces de analiza pentru reinfiintarea colegiului militar cu profil de Marina, institutie care a functionat pana in anul 1998 in municipiul Constanta. Reluarea traditiilor invatamantului militar liceal de marina va oferi tinerilor posibilitatea de a se instrui…

- Seful Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul dr. Alexandru Mirsu, l a felicitat joi, 18 februarie, pe contraamiralul rtr. Mircea Caragea, seniorul Careului Marinarilor "Capitan comandor Alexandru Dumbrava", pentru cea de a 99 a aniversare. Momentul a reprezentat un bun prilej de rememorare…

- Protestul a pornit dupa ce, vineri, inspectorul general scolar Petrica Miu a anuntat ca se intentioneaza reinfiintarea Liceului Militar de Marina, unitate de invatamant ce a fost inchisa in 1998. Pentru ca fostul sediu al institutiei nu mai este disponibil, gazduind mai multe structuri ale Marinei…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei. Autoritatile […]

- "Suntem obisnuiti cu organizarea unor astfel de manevre militare. Intensificam cooperarea cu partenerii straini", a declarat Andrei Kurilenko, comandantul-adjunct al Fortelor Navale ucrainene, citat de agentiile de stiri Unian si Interfax. Distrugatorul american USS Carney a sosit pe 8 ianuarie in Portul…

- Primele exercitii pe mare ale Fortelor Navale Romane, in cooperare cu partenerii din Alianta, se desfasoara in perioada 11-13 ianuarie. Fregata 'Regele Ferdinand', cu un elicopter Puma Naval la bord, se afla, in prezent, in largul Marii Negre, alaturi de distrugatorul american USS Carney si un submarin…

- Timp de trei zile, incepand de ieri, are loc prima activitate de insctructie a marinarilor militari romani in Marea Neagra.La misiune participa fregata "Regele Ferdinand" si distrugatorul american USS Carney.Exercitiile comune vor avea drept scop consolidarea securitatii si stabilitatii in regiune.Nava…