Bastille lanseaza albumul cu numarul 4 din colectia “Other People’s Heartache”

Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul Neil Diamond lanseaza o minunata editie de colectie, sarbatorind asa cum se cuvine cei 50 de ani de cariera. Aceasta editie de colectie contine 6 CD-uri, al caror continut comprima intreaga istorie a muzicii lui Neil Diamond. Colectia aniversara va reuni 115 piese – cele mai cunoscute hit-uri…

- DaniLeigh incheie anul cum se cuvine si isi lanseaza albumul de debut, intitulat „The Plan”, ce reuneste single-urile „Blue Chips” si „Lil Bebe”. „ este despre toata viata mea. Planul este sa am grija de familia mea, sa fiu o inspiratie pentru oamenii de pretutindeni, sa aduc lumina si sa fiu iubita.”…

- Celine Dion a lansat o colecție de haine pentru copii care a starnit controverse in mediul online. Un preot o acuza pe celebra artista de satanism. Colecția de articole vestimentare unisex pentru copii lansata de cantareța Celine Dion a primit un feedback negativ din partea unui preot din statul Pennsylvania,…

- IRIS lanseaza noul album la Hard Rock Cafe in 23 octombrie 2018. La un an de la concertul aniversar #IRIS40, legendara trupa rock iși respecta promisiunea facuta fanilor și lanseaza un nou material discografic in cadrul unui concert de amploare. „Lumea toata e un circ” este titlul noului album IRIS…

- Legendary este un brand destul de „tanar” pe piața clujeana a rochiilor de mireasa, a costumelor de ceremonie și nu numai. In 17 ianuarie implinește doi ani, dar am avut parte de o creștere spectaculoasa in timpul acesta. Suntem invitați la o mulțime de festivaluri de moda, atat naționale, cat și internaționale.…

- R.E.M. a crescut impreuna cu BBC-ul, iar aceasta relatie legendara este celebrata acum printr-o colectie incredibila de inregistrari si live-uri nelansate inca, ce vor aduce un omagiu carierei celei mai mari trupe din istoria muzicii moderne. Colectia va fi disponibila in formatul super-deluxe (un box…

- Primul numar: SCORPIONUL! Acum ai o colectie unica de 15 mostre autentice de fosile, minerale si insecte, pastrate cu grija in sfere transparente! in plus,fiecare pachet contine si o reviste de 8 pagini cu informatii despre lumea misterioasa a naturii! O colecție pentru cultura generala a copiilor!…

- Seinabo Sey lanseaza cel de-al doilea album, „I’m A Dream”, un material compus din zece piese, ce reusesc sa elimine orice granita muzicala si sa combine culturi si stiluri diferite, intersectand ritmuri de soul, R&B, pop si indie. Albumul este un adevarat manifest, care trateaza subiecte de actualitate…