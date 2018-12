Stiri pe aceeasi tema

- Riefian Fajarsyah, solistul trupei, a postat ulterior un filmulet pe Instagram, in care i-a anuntat pe fani, plangand, ca basistul si managerul grupului au murit. "I-am pierdut pe basistul Bani sI pe managerul Oki Wijaya. Andi (tobosarul) si Herman (chitaristul) si Ujang (din staf) nu au fost gasiti.…

- Sorin Brotnei, fostul component al trupei Akcent, a devenit tata. Soția acestuia, Ramona, a nascut noaptea trecuta o fetița perfect sanatoasa. Sorin Brotnei a devenit tatic pentru prima oara. Artistul este in culmea fericirii și nu a rezistat tentației de a-și prezenta fetița intregii lumi. La cateva…

- Justin Biebera confirmat ca el și Hailey Baldwin s-au casatorit. Cantarețul in varsta de 24 de ani s-a casatorit cu modelul in varsta de 22 de ani in cadrul unei ceremoni secrete, care a avut loc in New York, in luna septembrie, potrivit contactmusic.com. Dupa Ziua Recunoștinței, Bieber a publicat pe…