- Jeremy Hunt, ministrul britanic de Externe, a declarat joi ca președintele sirian Bashar al-Assad va ramane la putere o perioada, ca urmare a sprijinului Rusiei, deși Londra continua sa creada ca liderul de la Damasc este o piedica in calea unei paci durabile, informeaza postul Euronews, citat de Mediafax.

- Premierul britanic Theresa May va gasi o cale prin care acordul referitor la Brexit sa fie aprobat de parlamentul de la Londra, a dat asigurari miercuri ministrul de externe Jeremy Hunt, cu ocazia unei vizite in Singapore, transmite Reuters. Decizia premierului de a amana votul parlamentar programat…

- Aproximativ 20.000 de persoane au fost ucise in Siria in 2018 - anul cel mai putin sangeros de la inceputul razboiului, in 2011, in care regimul lui Bashar al-Assad si-a consolidat acapararea teritoriala, a anuntat luni un ONG, relateaza AFP, scrie news.ro.In decursul acestui an, puterea lui…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad l-a primit duminica pe un oficial iranian pentru discutii referitoare la formarea comitetului constitutional sirian, a comunicat serviciul de presa al presedintiei, potrivit Xinhua preluata de Agerpres. In cursul intrevederii, Hossein Jaberi Ansari, asistent…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, va efectua luni prima sa vizita oficiala in Iran, pentru a discuta cu Guvernul iranian despre mai multe probleme, printre care viitorul Acordului Nuclear semnat in anul 2015.

- Coalitia condusa de Arabia Saudita a acceptat evacuarea unor rebeli houthi raniti in Yemen, a anuntat marti Ministerul de Externe de la Londra, la o zi dupa vizita sefului diplomatiei, Jeremy Hunt, in Arabia Saudita si in Emiratele Arabe Unite, informeaza AFP. 'Fortele coalitiei vor permite acum…

- Damasc, 13 oct /Agerpres/ - Presedintele sirian Bashar al-Assad a promulgat o noua lege ce stabileste un cadru mai strict in ce priveste activitatea clericilor musulmani, carora li se interzice utilizarea lacasurilor de cult in "scopuri politice" sau sa calatoreasca in strainatate fara autorizatie,…