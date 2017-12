Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia internationala antijihadista condusa de SUA in Irak si in Siria a acuzat regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad ca le garanteaza 'impunitatea' jihadistilor gruparii Statul Islamic (SI) in zonele controlate de fortele guvernamentale, transmite AFP. Jihadistii Statului Islamic 'par sa…

- Aproximativ 400.000 de oameni din Ghouta de Est sunt asediati de fortele loiale presedintelui Bashar al-Assad, iar Natiunile Unite au cerut guvernului sirian sa permita evacuarea a circa 500 de pacienti, care altfel vor muri, in lipsa unei asistente medicale de urgenta, potrivit Agerpres. Citeste…

- 'Discutiile intre Serghei Lavrov si Boris Johnson vor avea loc la 22 decembrie', a precizat ministerul rus, citat de agentia Interfax.Aceasta este prima vizita a unui ministru britanic la Moscova in ultimii peste cinci ani, Londra fiind unul dintre cei mai puternici sustinatori ai sanctiunilor…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat ca razboiul din Siria contra gruparii Stat Islamic (SI) va fi "castigat pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui" discutat cu Bashar al-Assad, transmite AFP. "Pe 9 decembrie, premierul irakian (Haider al-Abadi) a anuntat victoria…

- Statele Unite au denuntat vineri 'obstructionismul regimului sirian' fata de negocierile de pace de la Geneva, facand ape la statele care il sustin pe presedintele Bashar al-Assad sa faca 'presiune' asupra Damascului, transmite AFP.Ultima runda de negocieri s-a incheiat joi fara progrese,…

- "Ordon Ministerului Apararii si sefului Statului Major sa inceapa retragerea grupului militar rus spre locatii permanente", a declarat presedintele in cursul unei vizite efectuate luni la baza aeriana Hmeymim din Siria. Putin s-a intalnit in cursul vizitei cu presedintele sirian Bashar al-Assad,…

- Mai multe unitați ale armatei irakiene au defilat duminica la Bagdad, in cadrul unei parade menite sa sarbatoreasca victoria militara impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a anunțat premierul irakian Haider al-Abadi, informeaza AFP, potrivit Agerpres.ro.

- Premierul irakian Haider al-Abadi a anuntat sambata "incheierea razboiului" dus de trei ani de catre fortele guvernamentale pentru a elimina organizatia jihadista Statul Islamic (ISIL/Daesh) din Irak, relateaza AFP. "Fortele noastre controleaza complet granita irakiano-siriana si anunt deci…

- ”Vom mentine angajamentul nostru pe teren atat timp cat este necesar, pentru a ne sustine partenerii si a impiedica reintoarcerea gruparilor teroriste in aceasta tara. Sprijinul SUA nu se va incheia pana cand Stat Islamic nu va fi complet infrant”, a afirmat purtatorul de cuvant al Pentagonului.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca aproape intreg teritoriul Siriei a fost eliberat de sub ocuparea miscarilor teroriste, precizand, totodata, ca Moscova va contribui la reconstructia Siriei, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass, citat de Mediafax . Declaratiile presedintelui rus…

- Potrivit organizatiilor pentru drepturile omului, peste 20 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, in urma atacurilor efectuate de fortele guvernamentale impotriva pozitiilor ocupate de miscarile de opozitie din zonele Arbin, Beit Sava, Misraba si Hammuriya, situate in apropierea…

- Dificilele discuții de la Geneva in privința Siriei au putut incepe miercuri, odata cu sosirea delegației guvernului de la Damasc, care și-a intarziat venirea pentru a-și manifesta nemulțumirea, scrie AFP. Regimul sirian, întarit prin victoriile militare înregistrate în…

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit miercuri cu omologul sau irakian Haider al-Abadi la Bagdad, a anunțat un purtator de cuvant al guvernului irakian, aceasta fiind prima vizita in Irak a șefei guvernului britanic de la sosirea ei la putere anul trecut.

- "Dupa decizia de Brexit, UE este complet confuza. Ei trebuie sa isi revizuiasca viziunea pentru viitor, cat de mult se vor extinde si ce loc va avea Turcia in acest proces. Noi suntem aici. Nu plecam nicaieri", a spus Yildirim, in cadrul unei vizite la Londra. Turcia a inceput negocierile…

- Legaturi tot mai strânse între doua „butoaie cu pulbere” ale scenei politice mondiale actuale: Coreea de Nord și Siria, relateaza CNBC, citând Reuters, scrie digi24.ro Deși nu este atât de mediatizata precum relația cu China, latura diplomatica siriano-coreeana…

- Sfarsitul organizatiei fundamentaliste sunnite a fost proclamat, de asemenea, de catre generalul Qassem Soleimani, un comandant de rang inalt al Corpului Gardienilor Revolutiei Islamice (CGRI), intr-un mesaj transmis liderului suprem al Revolutiei islamice, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost disfuzat…

- Irakul a cucerit vineri, in doar cateva ore, ultima localitate de la Statul Islamic (SI) de pe teritoriul sau – Rawa -, o noua infrangere a jihadistilor, care mai detin controlul doar asupra catorva zone desertice de la frontiera cu Siria, relateaza AFP. In Siria, Statul Islamic se afla, de asemenea,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a confirmat participarea in cadrul intalnirii de luni cu omologul sau rus Vladimir Putin, a precizat un consilier prezidential, sub protectia anonimatului. Liderii de la Ankara, Moscova si Teheran vor discuta despre evolutiile din Siria si despre conflictele…

- Pentru ca președintele american, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, sa aiba o întrevedere oficiala la summitul APEC din Vietnam, trebuia ca cele doua echipe de diplomați și consilieri sa stabileasca un numitor comun în privința viitorului Siriei, unde cele doua mari puteri…

- Controlul asupra ultimului oras important din Siria care era ocupat de militantii retelei teroriste Stat Islamic a fost preluat de armata siriana si aliatii sai, a anuntat, miercuri, un comandant al aliantei militare care il sprijina pe Bashar al-Assad, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters,…

- Siria a anunțat, marți, ca intenționeaza sa se alature Tratatului pentru Clima de la Paris și astfel Statele Unite raman singura națiune care se opune acestuia, scrie Reuters. Siria și Nicaragua erau singurele doua națiuni din afara tratatului pentru clima de la Paris, semnat in 2015 de 195 de națiuni.…

- "Partile au discutat probleme urgente privind eforturile de eliminare a focarului de terorism din Siria si de intensificare a eforturilor internationale pentru facilitarea procesului de reglementare politica, asigurand in acelasi timp integritatea teritoriala a tarii si stimuland dialogul la nivel…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a cerut premierului irakian Haider al-Abadi intr-o discuție telefonica sa poarte ''un dialog'' cu kurzii ''ținand cont'' de drepturile lor ''in cadrul unitații Irakului'', conform unui comunicat transmis duminica de Palatul Elysee, relateaza AFP. "Președintele…

- Regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad este responsabil pentru atacul cu gaz sarin de la Khan Sheikhun din luna aprilie, soldat cu peste 80 de morti, majoritatea civili, se arata intr-un raport al expertilor ONU si ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC). "Acesta comisie este…

- O înțelegere între Washington și Moscova a facut posibila cedarea regiunii petroliere Kirkuk, Irak, aflata sub controlul kurzilor, pentru regiunea petroliera Raqqa, Siria. Numai ca în ambele regiuni, gestionarul va fi compania ruseasca Rosneft. În vremea mandatului…

- Aceasta este a noua oara cand Moscova și-a folosit dreptul de veto pentru a-și proteja aliatul sirian. Rusia s-a opus reinnoirii mandatului experților ONU și ai OIAC (Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice) insarcinați cu ancheta privind utilizarea de arme chimice in Siria. Mandatul…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite urmeaza sa decida marti in cursul unui vot daca prelungeste ancheta asupra atacurilor comise in Siria cu arme chimice, au informat luni mai multi diplomati, scrie AFP. Aceasta masura risca sa fie blocata prin veto de Rusia – aliat al regimului condus de presedintele…

- Guvernul de la Bagdad a dezmințit, luni, orice prezența de combatanți straini în Irak și a respins afirmațiile facute de secretarul de stat american Rex Tillerson privind prezența unor unitați paramilitare susținute de Iran, informeaza agenția DPA citata de Agerpres. 'Nimeni nu are…

- Orașul Rakka din Siria pare sa fie doar o ruina. Bastion al gruparii teroriste Statul Islamic, Rakka a fost recucerit in urma cu doar cateva zile, dupa o ofensiva a coaliției conduse de SUA. Acum, Rusia a denunțat „bombardamentele barbare”, care au avut loc in timpul luptelor pentru eliberarea orașului…

- Acest anunț al coaliției, care a efectuat mii de lovituri aeriene impotriva jihadiștilor și a trimis consilieri speciali pe langa forțele locale angajate in Irak și Siria, marcheaza implinirea a trei ani de la crearea ei și intervine in ziua cand SI a fost izgonit din fostul sau bastion in Siria,…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Federica Mogherini, a lansat luni un apel 'la dialog' catre toate partile implicate in criza dintre kurzi si guvernul de la Bagdad pentru controlul provinciei irakiene Kirkuk, relateaza France Presse. Dupa…

- Jihadisti, sirieni si straini, sunt vizati de acordul de evacuare incheiat pentru Raqqa, potrivit unui responsabil local, in timp ce gruparea Stat Islamic (SI) este pe punctul de a pierde ultimele redute in acest oras din nordul Siriei, relateaza AFP.Coalitia internationala sub comanda Statelor…

- Un tribunal din Bagdad a ordonat miercuri arestarea presedintelui si a doi membri ai comisiei care a organizat referendumul asupra independentei din Kurdistanul irakian, a anuntat pentru AFP purtatorul de cuvant al Consiliului Suprem al Magistraturii din Irak, Abdel Sattar al-Bireqdar.Aceasta…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a avertizat marti ca, in caz de un nou razboi la frontiera de nord a Israelului, tara sa se va confrunta cu "un singur front", cuprinzand Libanul si Siria, relateaza France Presse."Intr-un urmator razboi la nordul tarii, Libanul nu va fi…

- Gruparea Statul Islamic a reusit duminica sa alunge fortele regimului din Mayadin, la doar cateva zile dupa intrarea acestora in fortareata jihadista din estul Siriei, a informat duminica Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP, scrie agerpres.ro. Sustinute de aviatia…

- ”Analize ale unor esantioane colectate (de OIAC) se refera la alt eveniment care a avut loc in partea de nord a Siriei pe 30 martie anul acesta”, a declarat directorul general al OIAC Ahmet Uzumcu intr-un interviu pentru AFP. ”Rezultatele dovedesc existenta sarinului”, a adaugat el.Atacul…

- Agent neurotoxic sarin a fost folosit, la sfarsitul lunii martie, intr-o localitate situata in nord-vestul Siriei, a anuntat miercuri Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), relateaza AFP. Atacul a avut loc cu cinci zile inainte de atentatul sangeros de la Khan Sheikhun, cand peste 80…

- Ministrul israelian al apararii a declarat marti ca presedintele Bashar al-Assad castiga razboiul civil din Siria si a cerut o mai mare implicare a Statelor Unite, in timp ce aliatii Damascului, Iranul si Hezbollahul libanez, obtin victorii pe teren, relateaza Reuters.Comentariile lui Avigdor…

