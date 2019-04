Basescu: Remanierea, o miscare neinspirata Ma intreb daca PSD va tolera si aceasta decizie a cucului prost care s-a cuibarit in capul Titanului din Teleorman

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu critica, intr-o postare pe Facebook, remanierea discutata la acesta ora de liderii PSD, spunand ca este o miscare proasta si o manevra prin cre liderul PSD Liviu Dragnea incearca sa-si mai aduca in Guvern „ceva clientela supusa“, in final intrebandu-se daca Cex-ul PSD…

- "Am putea avea, in sfarsit, premier. Rovana Plumb, Natalia-Elena Intotero, Tudorel Toader. Toti trei fac obiectul gandirii cucului din capul lui Dragnea pentru imediata remaniere. Eu nu am vazut un cuc mai prost ca asta. Remanierea Rovanei Plumb si a Nataliei-Elena Intotero, legal, nu este necesara…

- "Am putea avea, in sfarsit, premier. Rovana Plumb, Natalia-Elena Intotero, Tudorel Toader. Toti trei fac obiectul gandirii cucului din capul lui Dragnea pentru imediata remaniere. Eu nu am vazut un cuc mai prost ca asta. Remanierea Rovanei Plumb si a Nataliei-Elena Intotero,…

- ​​Fostul președinte Traian Basescu susține, într-o postare pe Facebook, ca remanierea gândita de Liviu Dragnea este „o manevra specifica” prin care șeful PSD vrea sa introduca în guvern „ceva clientela supusa”. Mai mult, spune el, momentul ales este…

- „Facem apel catre Curtea Constitutionala sa suspende procedura de judecata a cererii depuse de Florin Iordache care vizeaza completurile de 3 judecatori (Dosarul nr.642E/2019) pana la solutionarea sesizarii de neconstitutionalitate inaintate de PNL in ceea ce priveste art. 35 alin. (1)-(3) din Regulamentul…

- Chairman of the ruling Social Democratic Party (PSD) Liviu Dragnea announced on Wednesday that he would not travel to Washington to participate in an event US President Donald Trump is also expected to attend."I'm not going to the United States, I've received the invitation and thank for it,…

- „Cursul valutar nu poate si nici nu trebuie sa fie stabilit prin hotarare de Guvern. Nu ar mai fi o piata libera. Singura institutie abilitata sa administreze "controlat" cursul Leu-Euro este Banca Nationala care dispune in prezent de rezerve de 36,8 miliarde euro ce ii permit sa tina sub control variatiile…

- "Era greu de imaginat ca in iarna anului 2018 un mare complex energetic cum este cel de la Rovinari ar putea trece la reducerea productiei de energie electrica prin oprirea unui grup energetic, urmare a lipsei carbunelui din depozite . Mai mult, alte doua grupuri ale centralei de la Rovinari sunt…