- ♦ Prezenta hipermarketurilor sau a supermarketurilor in malluri este benefica pentru ambele parti, atat chiriasi, cat si dezvoltatori. Pe de o parte, mallul beneficiaza de traficul asigurat de magazinul alimentar, in timp ce retailerii au avantajul unor investitii mai mici.

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a declarat luni, la Braila, unde a fost prezent intr-o vizita organizata de Muzeul Brailei "Carol I", ca Marea Britanie a fost dintotdeauna un partener cheie in dezvoltarea Brailei si ca relatia se va pastra in continuare si dupa iesirea Marii…

- Miracolele se intampla cand crezi in ele, iar destinele se pot schimba doar daca-ti pasa. Trimite-ne povestea unei familii greu incercate si deschide calea spre Visuri la cheie! Echipa emisiunii asteapta sa cunoasca familii speciale carora sa le ofere anul acesta locuintele la care au visat intotdeauna.

- Corpul de Control al Guvernului intervine in forta intr-o institutie-cheie din statul roman. Mai mult, au fost sesizati si procurorii pentru nereguli depistate la Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor, ca urmare a unei reclamatii facute de 6 dintre cei 7 membri. Acestia au reclamat ca presedintele…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala. In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin…

- Tribunalul Bucuresti a hotarat sa isi decline competenta in privinta procesului al carui obiect il reprezinta 655 de hectare de teren din comuna braileana Vadeni, unde ar fi urmat sa se extinda cartierul galatean ”Dimitrie Cantemir”. Guvernul a deschis un proces impotriva autoritatilor locale din Galati,…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie dezbate astazi ultimul termen în dosarul “Rovinari – Turceni&", în care fostul premier Victor Pontaeste acuzat de fals

- Un raport intitulat „Spam si phishing in 2017”, realizat de Kaspersky Lab, arata ca infractorii cibernetici au urmarit evenimentele globale si s-au folosit de subiecte populare precum FIFA 2018 si Bitcoin pentru a pacali utilizatorii si...

- Romania va sprijini o eventuala majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE, astfel incat sa fie mentinute alocari adecvate pentru politicile Uniunii, in special pentru politica de coeziune si cea agricola comuna, a declarat presedintele Klaus Iohannis, care a participat, vineri, la reuniunea…

- Derby-ul dintre Dinamo și FCSB, scor 2-2, a avut de toate, de la greșeli copilarești, la momente de maiestrie și pana la mutarile ciudate facute de cei doi antrenori. 1. De ce a menajat Dica piesele-cheie? Nicolae Dica i-a ținut pe banca de rezerve pe Constantin Budescu și Dennis Man. Cei doi au intrat…

- Andreea Pastarnac, consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, va indeplini atributii de politica externa si a fost desemnata coordonator national al Comitetului interministerial pentru coordonarea relatiilor Romaniei cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare…

- Omul de afaceri Decebal Draghis, martor cheie in dosarul Microsoft și avocatul Luminita Mazilu din Baroul Bucuresti au fost trimisi in judecata de DNA, fiind acuzați ca ar fi primit mita in valoare de 430.000 de euro de la un om de afaceri.

- ”Ne asteptam la posibile cresteri ale dobanzii cheie. Atat in ianuarie, cat si in februarie, ieri, dobanda cheie a crescut cu 25 de puncte de baza. Ne asteptam ca acest trend sa continue si ne asteptam sa vedem patru sau cinci cresteri graduale pe parcursul anului a dobanzii cheie... Am incheiat 2017…

- Acordul de guvernare este supus aprobarii membrilor SPD, iar multi dintre acestia se tem ca o noua coalitie cu Uniunea sa Crestin Democrata/Uniunea Social Democrata (CDU/CSU) ar putea face rau partidului lor, noteaza BBC. Intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri, cancelarul Angela Merkel a declarat…

- ROBOR ul la trei luni, cel care influenteaza rata dobanzilor la creditele in lei, va urma, intr o anumita perioada de timp majorarea dobanzii cheie de miercuri si in consecinta creditele in lei se vor scumpi, marginal, a declarat, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei…

- Salah Abdeslam, suspect-cheie in atentatele de la Paris din noiembrie 2015, despre care se crede ca a avut legatura si cu atacurile sinucigase de la Bruxelles din martie 2016, va aparea in fata unei instante din Belgia, intr-un caz privind implicarea lui intr-un schimb de focuri cu politia belgiana.

- Relația dintre Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi, sefa DNA, pare sa aiba conexiuni ample. Dupa ce avocata liderului PSD i-a cerut scuze șefei DNA pentru acuzațiile nefondate din ultima perioada, jurnalista Sorina Matei a facut dezvaluiri incendiare.

- La data de 27 ianuarie, o delegație din Moldova formata din reprezentanți ai Biroului relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat și reprezentantul Organizației Internaționale pentru Migrație, Misiunea in Moldova (OIM), aflindu-se in vizita de lucru in Spania, au avut intilnire cu reprezentanții…

- Ce face Dragoș Bucur dupa ce a renunțat la “Visuri la cheie”. Soția lui a dezvaluit totul intr-o postare pe blogul personal. Cei doi, alaturi de fetițele și baiețelul lor se afla in Amsterdam, acolo unde vor sta timp de doua luni, pentru ca actorul filmeaza intr-o noua pelicula. La inceputul acestui…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a participat joi la sedintele de autoevaluare a activitatilor pe anul 2017 ale Statelor Majore ale Fortelor Aeriene si Navale, context in care a afirmat ca inzestrarea cu corvete este proiectul-cheie, aratand ca astfel va fi deblocat si programul de modernizare a…

- Dupa patru sezoane in care, impreuna cu echipa Visuri la cheie, a adus bucuria si speranta unor familii greu incercate de viata, Dragos Bucur paraseste formatul "Visuri la cheie". Ce a declarat prezentatorul despre proiectul care a schimbat pentru totdeauna vietile multor oameni:

- Instanta suprema judeca, joi, cererea DNA de redeschidere a unui dosar pe numele vicepremierului Paul Stanescu, care vizeaza fapte din 2010, cauza fiind anchetata anterior de DNA Craiova si inchisa in 2013. Primul termen va avea loc pe data de 25 ianuarie

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, joi, o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Cererea a fost inregistrata pe data de 17 ianuarie 2018, iar alaturi de Stanescu, intimati in dosar sunt Marian…

- Dragos Bucur a decis sa paraseasca emisiunea ”Visuri le cheie”, motivele fiind de natura profesionala. El a fost alaturi de oamenii nevoiasi nu mai putin de patru sezoane, timp in care a adus atatea bucurii si a provocat lacrimi de emotie. Dar noua provocare l-a facut pe Dragos sa renunte.A

- Veste trista pentru fanii emisiunii &"Visuri la cheie&" de la PRO Tv. Dupa patru sezoane în care a pus umarul la transformarea emisiunii într-unul dintre cele mai iubite show-uri de televiziune de la noi, Dragoș Bucur și-a luat ramas

- Prezentatorul emisiunii “Visuri la cheie” de la Pro TV, Dragoș Bucur, si-a dat demisia dupa trei sezoane, iar locul sau va fi luat, se pare, de un alt actor, la fel de indragit de public. Decizia lui Dragoș Bucur de a parasi emisiunea a fost motivata de faptul ca acesta nu mai are timp pentru teatru…

- Vesti ingrijoratoare pentru fanii emisiunii „Visuri la cheie”. Actorul Dragoș Bucur va renunța, se pare, la formatul de la Pro TV dupa trei sezone in care a facut multi romani fericiti, reamenajandu-le locuintele ca in reviste, informeaza click.ro. Rolul de prezentatorar ar urma sa fie luat de un alt…

- ACTUALIZARE: Catalin Sechel, cel care a apucat sa-și vada soția ultima data exact cu o ora inainte ca ea sa intre in criza cardiaca, in seara din 30 noiembrie, ne-a declarat ca este stupefiat de aceasta concluzie: „Asta suna total aiurea! Ca și cum medicii și-ar fi facut treaba. Eu nu cred ca și-au…

- Jenica Dumitru, fosta șefa de la Resurse umane la DGASPC Teleorman, a declarat ca Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, avea cunoștința de cele doua angajate care, deși trecute pe ștatul de plata al instituției, lucrau de fapt pentru PSD. Floarea Alesu, directoarea DGASPC din județ i-ar fi…

- Stanescu a declarat ca nu iși dorește funcția de premier al Romaniei. Intrebat daca ii va cere partidul sa fie premier, a spus ca este vorba despre o decizie personala. "Deci, e o decizie personala", a precizat acesta. De asemenea, a fost intrebat daca va ramane ministru in urmatorul Guvern.…

- Un apartament nou poate fi atat un motiv de bucurie, dar și o responsabilitate pentru tine și bugetul tau. O casa noua poate fi un mod extraordinar prin care sa-ți incepi anul, insa trebuie sa realizezi ca treburile importante incep abia de acum. Nu ne indoim de faptul ca ți-ai facut toate temele inainte…

- Construirea unei liste cu cuvinte cheie este primul pas pentru o strategie de marketing de succes. Cuvintele sau expresiile folosite in cautarile online rezuma intentia - gandurile, intrebarile sau nevoile utilizatorilor iar dezvoltarea si mentinerea unei liste de cuvinte poate ajuta o afacere sa inteleaga…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat luni, 8 ianuarie, in prima sedinta de politica monetara din 2018, rata de dobanda de referinta de la 1,75% la 2,0%, pe fondul accelerarii inflatiei la un nivel superior celui prognozat in noiembrie si ritmului de crestere economica, intensificarii deficitului…

- Cei mai multi analisti anticipeaza ca dobanda-cheie se va majorara cu un punct procentual, de la minimul istoric de 1,75%, unde stationeaza din primavara anului 2015. Estimarile economistilor indica o dobanda-cheie in intervalul 2,5%-3% la sfarsitul anului 2018. Asteptarile de crestere a inflatiei peste…

- BNR a decis astazi, la prima sedinta de politica monetara din acest an, sa majoreze dobanda-cheie de la 1,75% pe an, pana la 2% pe an. Dobanda-cheie stationa la 1,75% din primavara anului 2015.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare a dobanzii cheie din ultimii aproape zece ani, dupa ce inflatia a revenit, iar economia inregistreaza unul din cele mai rapide ritmuri de crestere din Europa, transmite Bloomberg. Desi opt dintre cei 13 economisti care au participat la…

- Astazi, de la ora 21.30, la emisiunea realizata de Sabina Iosub, vine un personaj cheie, care va raspunde la o serie de intrebari de mare actualitate.Astfel, potrivit promou ului, in cadrul emisiunii Editie speciala, vine omul care stie toate secretele si se vor clarifica o serie de probleme printre…

- Coreea de Nord era considerata mult prea saraca, autoritarista si vulnerabila pentru a reusi sa-si dezvolte serios programele nucleare si arsenalul balsitic. Totusi, Phenianul a reusit sa puna la punct arme cu reale capabilitati nucleare, culminand cu testarea, la finalul lunii noiembrie, a unei rachete…

- Desemnata sportiva anului in tradiționala ancheta a Gazetei Sporturilor, Simona Halep a acordat un amplu interviu in care și-a radiografiat anul in care a devenit in premiera lider in clasamentul WTA. Romanca a alcatuit un top al celor 4 momente-cheie traversate pe parcursul sezonului, dezvaluind,…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a vorbit despre Denis Alibec, atacantul de 26 de ani al celor de la FCSB. Dragomir crede ca Alibec are probleme la FCSB din cauza ca s-a certat cu Mihai Stoica, directorul sportiv al echipei, acesta fiind persoana care-l putea ajuta pe varf. "Alibec este un…

- Prezent marti dimineata la Comisia speciala de la Parlament, in care se discuta modificarile menit a fi aduse celor doua Coduri Penale, ministrul Toader a adus in discutie ipoteza ca Guvernul sa emita o Ordonanta de Urgenta. Totul, in situatia in care Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa mentina politica monetara ultra-relaxata, promitand ca va pastra sprijinul acordat economiei atat timp cat va fi necesar, informeaza Reuters. Într-un comunicat de presă al BCE, instituţia precizează că, la şedinţa care…

- Stona.ro, divizia de retail a Algabeth Stone Group, a participat cu bucurie la Festivalul Brazilor de Craciun, eveniment organizat pe 7 decembrie, in Bucuresti, alaturandu-se astfel cauzei Organizatiei „Salvati Copiii”: derularea programului „Scoala dupa scoala” pentru copiii aflati in risc de abandon…