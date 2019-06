Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu si primarul capitalei Gabriela Firea au avut un schimb dur de replici in direct la o emisiune dupa ce fostul presedinte a declarat ca bugetul primariei, care se ridica la peste un miliard de euro, a fost prost gestionat, de aici si falimentul de care a vorbit Firea. Cei doi politicieni…

- Edilul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca Primaria Municipiului București se afla in „faliment nedeclarat”, alaturi de primariile de sector. Primarul general spune ca instituția pe care o conduce are nevoie „urgent” de un miliard de lei pentru a-și asigura activitatea. Gabriela Firea a precizat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca Primaria nu are banii necesari pentru a achita suma de 115 milioane de euro pe care Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca trebuie sa o plateasca omului de afaceri Costica Constanda.

- Imediat dupa inchiderea urnelor, Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a mulțumit celor doua formațiuni politice, PNL și Alianța 2020 USR Plus, pentru ca i-au susținut referendumul. De asemenea, Președintele a cerut demisia Guvernului. Liviu Dragnea a evitat sa iși anunțe candidatura la…

- Primarul general, Gabriela Firea, spune ca se lucreaza la proiecte europene in valoare de 959 de milioane de euro, din care 665 de milioane de euro reprezinta partea de finantare nerambursabila. Totodata, Primaria Capitalei a depus cereri de finantare pentru proiecte in valoare totala de 639 de milioane…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca s-a ajuns la un acord cu Universitatea București pentru a se incepe un amplu proiect de reabilitare și reparații. Primarul a explicat ca intreg proiectul va costa 200 de milioane de euro și face parte din campania Primariei Capitalei de…