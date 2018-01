Stiri pe aceeasi tema

- "Mihai Tudose s-a angajat in fața Comitetului Executiv al PSD ca daca partidul ii cere, el iși va da demisia. Este un gest de onoare," a spus Marius Pieleanu. Pieleanu spune ca un membru al Comitetului Executiv Național al PSD ii va cere demisia, iar votul va fi pentru debarcarea premierului…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri, la Iasi, ca formatiunea sa politica va organiza o serie de evenimente pentru a marca, pe 27 martie, implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. "Ne aflam intr-un an deosebit, anul Centenarului. Pentru noi are o semnificatie…

- Prezent la 10TV, in cadrul emisiunii „Ora Bucureștiului”, deputatul Daniel Gheorghe a precizat ca va solicita ca reintregirea naționala sa fie obiectiv de țara, nu doar un subiect abordat in preajma unor ”zile cu insemnatate naționala”. Deputatul considera ca avand in vedere ca integrarea…

- "Umbla el cu torba prin tara. Daca ar fi voia mea si daca as avea competentele necesare eu l-as declara persona non grata demult si lucrul acesta ar fi corect", a declarat Igor Dodon, la emisiunea „Linia directa cu presedintele" de la Accent TV. In opinia lui Dodon, este o greseala "atunci cand un…

- Igor Dodon sustine ferm ca, desi Constitutia il obliga sa promulge legile adoptate de Parlament daca acestea sunt intoarse presedintelui spre promulgare pentru a doua oara, aceasta practica nu se va respecta si in cazul promulgarii legii ce prevede interzicerea propagandei ruse in Republica Moldova.

- Igor Dodon sustine ferm ca, desi Constitutia il obliga sa promulge legile adoptate de Parlament daca acestea sunt intoarse presedintelui spre promulgare pentru a doua oara, aceasta practica nu se va respecta si in cazul promulgarii legii ce prevede interzicerea propagandei ruse in Republica Moldova.

- 26 de deputati si senatori au semnat un Proiect de Lege ce a fost depus la Camera Deputatilor, proiect care reglementeaza accesul in institutiile de invatamant avand chipul acoperit. Expunerea de motive a acestei initiative legislative vorbeste despre fenomenul violentei in scoli, dar si despre fenomenul…

- Traian Basescu vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din Republica Moldova in 2018. Avocatul fostul președinte al Romaniei a spus ca Basescu ar putea candida, daca iși va redobandi cetațenia molodveneasca, scrie presa din Republica Moldova. „Din cate știu, domnul Basescu iși dorește sa candideze…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) considera ca vaccinarea este un drept al copilului, necesar pentru a obtine cea mai buna stare de sanatate posibila, iar imunizarea reprezent- masura profilactica cu cel mai mare succes din istoria medicini. De aceea, medicii solicita adoptarea cat mai curand…

- Dobanzile la imprumuturile in lei ar putea fi limitate la 2,625% pe an, potrivit unui proiect initiat in Senat. Banca Nationala sustine ca o astfel de masura va reprezenta un mercurial pentru dobanzi si va face ca nimeni sa nu mai dea credite in Romania.

- Mai multe comisii din cadrul Consiliului Societații Civile pe langa Președintele RM cer declararea fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, persona non-grata in Republica Moldova. Cel puțin asta scrie Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

- O delegatie a Coalitiei de guvernare din Republica Moldova efectueaza o vizita de lucru în Statele Unite ale Americii, începând cu data de 5 decembrie 2017. Delegatia este condusa de catre presedintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc. Potrivit serviciului…

- [caption id="attachment_39019" align="alignleft" width="203"] Iurii Carbune[/caption] Iurii Carbune, consilier raional din Nisopreni, a facut un apel catre deputații din Parlament: ”Va provoc ca sa votați, in anul 2018, Unirea”. S-a intamplat la ultima ședința a Consiliului raional din Nisporeni, din…

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, despre mult-discutata posibilitate de unire a tarii noastre cu Republica Moldova. Fostul sef de stat sustine ca este datoria noastra ca Romania sa-si refaca intergitatea teritoriala, insa a facut si o dezvaluire neasteptata.…

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, despre mult-discutata posibilitate de unire a tarii noastre cu Republica Moldova. Fostul sef de stat sustine ca este datoria noastra ca Romania sa-si refaca intergitatea teritoriala, insa a facut si o dezvaluire neasteptata.…

- Maia Sandu, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate l-a critica pe Traian Basescu dupa ce acesta a afirmat ca aderarea Republicii Moldova la UE nu este fezabila și cea mai sigura cale de acces a Republicii Moldova este Unirea cu Romania."Nu sunt deacord cu declaratiile pe care le-a spus…

- Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, vrea arena sportiva ca la Minsk in Republica Moldova. Aflat intr-o vizita de lucru in Belarus, ieri Diacov a fost spectator la un meci de hochei. Inițiativa de a merge la meci i-a aparținut deputatului Nicolae Juravschi, care este și președintele…

- Blocul Unitații Naționale a venit cu un apel de unitate româneasca și coeziune a forțelor unioniste propunând o întâlnire la București cu președintele Traian Basescu și a reprezentanților asociațiilor civice care au semnat Alianța pentru Centenar scrie 10tv.md Ion…

- Aflat la summitul de la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj transant moldovenilor. Intrebat de jurnalisti daca Republica Moldova ar putea intra in Uniunea Europeana printr-o unire cu Romania, presedintele Klaus Iohannis a marturisit ca o astfel de scurtatura nu este indicata.Citeste…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, le transmite politicienilor romani ca nu au ce sa caute la Chisinau sa faca politica. "Frati, frati, dar branza e cu bani. Stati acasa, veniti in ospetie", a spus Dodon, care l-a criticat din nou pe fostul presedinte Traian Basescu, scrie Deschide.md.Intr-o…

- Presedintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, afirma ca implicarea lui Traian Basescu in politica de la Chisinau este „ciudata”. Democratul considera ca fostul lider de la Cotroceni vine in Republica Moldova fiindca aici s-ar bucura de mai multa atentie. Cat priveste viziunile politice unioniste ale…

- „O sa fiu direct, lași regiunea transnistreana și faci Unirea", astfel i-a raspuns fostul șef al statului roman, Traian Basescu, presedinte de onoare al Partidului Unitatii Nationale din Republica Moldova, unui student, care l-a intrebarea daca are o soluție pentru o eventuala izbucnire a unui razboi la…

- Traian Basescu, aflat in Republica Moldova la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova, a vorbit despre o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania. El a remarcat ca vor fi necesare negocieri foarte dure intre Federația Rusa, Ucraina, Romania și Republica Moldova,…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a susținut astazi, o conferința la Universitatea Libera Internaționala din R. Moldova (ULIM) cu tema „Unirea R. Moldova cu Romania - intre ideal și necesitate strategica”. Printre studenții și profesorii care au participat la conferința…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, susține ca Romania ar fi in legitimitate, daca Unirea cu R. Moldova s-ar produce in conformitate cu actul final de la Helsinki, adica prin discuții și negocieri politice. „Romania va fi in legitimitate și aliații noștri vor fi…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale continua seria de intalniri in Republica Moldova. Traian Basescu este in aceste clipe la Universitatea Libera Internaționala din Moldova unde discuta cu studenții și profesorii instituției. Printre aceștia și purtatoru de cuvant al PDM, Vitalie…

- R.Moldova s-a așezat singura într-o zona gri, mai ales prin nefericitul articol din Constituție care stabilește neutralitatea țarii, a declarat Traian Basescu, fostul președinte al României, într-un interviu pentru radio Europa Libera. „În aceasta regiune”,…

- Presedintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, afirma ca limba pe care o vorbeste este cea romana. Cu toate acestea, democratul sustine ca nu e o idee buna ca proiectul de modificare a Constitutiei, prin care sintagma „limba moldoveneasca” sa fie inlocuita cu „limba romana”, sa fie adus in discutii…

- Ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu a explicat, duminica seara, la Romania TV, ca nu conteaza cand va fi terminata noua lege a pensiilor, pentru ca promisiunile din programul de guvernare facute pensionarilor pentru anul urmator au fost rezolvate deja prin ordonanța de urgența.Ministrul…

- "Duminica, m-am aflat la Cahul, in Republica Moldova. Curentul unionist devine tot mai puternic in stanga Prutului. Mesajul meu: «in mod egal, si Romania, si Republica Moldova au nevoie de Unire. Nu putem trai la nesfarsit despartiti de deciziile lui Stalin si Hitler, consfiintite prin pactul ticalos…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a participat la o intalnire cu cetațenii din raionul Cahul al Republicii Moldova. Fostul președinte al Romaniei le-a transmis acestora ca "unirea dintre cele doua țari se va produce oricum, cu sau fara noi"."La terminarea…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) ar intruni jumatate din numarul total de voturi in cazul unor alegeri anticipate și doar doua alte formațiuni politice – Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidul Democrat (PDM) – ar mai putea accede in Parlament, potrivit unui sondaj dat…

- Presedintele PNL si alti membri ai conducerii formatiunii liberale vor face, în perioada 10-19 noiembrie, o vizita în SUA, urmând sa aiba întâlniri cu membri ai Congresului si Senatului, cu înalti oficiali ai Departamentului de Stat, cu reprezentanti ai think tank-urilor,…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat intr-un interviu acordat marti agentiei de presa TASS ca, de fapt, Romania nu are bani pentru un proiect atat de costisitor precum Unirea, informeaza Radio Chisinau, preluat de Hotnews. La remarca reporterului TASS ca aceste planuri sunt intens…

- La remarca reporterului TASS ca aceste planuri sunt intens discutate si in Republica Moldova, Dodon a pus aceasta pe seama agitatiei dinaintea alegerilor. "In realitate, Romania nu are bani pentru un proiect atat de costisitor precum Unirea. Nici noi nu ii avem. Impotriva unirii, dupa cum releva sondajele,…

- Președintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri ca nu va admite ca actualul parlament sa modifice art.13 al Constituției pentru a inlocui "limba moldoveneasca" cu "limba romana", anunțand ca a și inceput negocieri pentru a bloca aceasta inițiativa, relateaza…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat, într-un interviu acordat agenției de presa ruse TASS, ca România nu are bani pentru un proiect atât de costisitor precum unirea cu Republica Moldova, informeaza Agerpres. Igor Dodon mai sustine ca, în discuțiile…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca „iesirile carghioase ale lui Igor Dodon la adresa Romaniei si a celor care isi asuma romanitatea nu fac decat sa dovedesca slugarnicia acestuia fata de Moscova”. Politicianul a facut afirmatia respectiva in contextul…

- "In realitate, Romania nu are bani pentru un proiect atat de costisitor precum Unirea. Nici noi nu ii avem. Impotriva unirii, dupa cum releva sondajele, se pronunța circa 80% dintre cetațenii noștri. In plus, exista problema Transnistriei și a Gagauziei, care in acest caz vor obține dreptul la autodeterminare.…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat intr-un interviu acordat marți agenției de presa TASS ca, in discuțiile sale cu reprezentanți americani, a remarcat faptul ca aceștia privesc Chișinaul prin ochii Romaniei vecine, unde se ascund planurile de unire, dar ca, de fapt, Romania nu…

- Seful statului sustine ca stie deja cum va arata rezultatul respectivului plebiscit, sugerand ca cetatenii vor vota contra unionistilor. Declaratiile presedintelui Igor Dodon au fost facute in contextul discutiilor despre activitatea lui Traian Basescu la Chisinau. „Noi examinam acum foarte…

- Igor Dodon anunta ca în curând ar putea organiza un referendum consultativ republican, unde moldovenii vor fi întrebati daca vor ca unionismul sa fie interzis prin lege sau nu. Seful statului spune ca stie deja cum va arata rezultatul plebiscitului, sugerând ca cetatenii…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova va veni cu un proiect de lege in Parlament pentru modificarea Legii cu privire la activitatea Curții Constituționale, precum și modificarea Codulului jurisdicției din Republica Moldova. Decizia vine dupa ce la 17 octombrie, Curtea Constituționala a decis…

- Președintele executiv al Partidului Mișcarea Populara (PMP) din Romania, Eugen Tomac, a declarat vineri, intr-o conferința de presa la Iași, ca are convingerea necesitații inființarii unei structuri guvernamentale care sa se ocupe doar de relația cu Republica Moldova. Potrivit declarațiilor facute de…

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, spune ca rolul sau politica moldoveneasca, în calitate de președinte de onoare al Partidului Unitații Naționale (PUN), este sa convinga cât mai mulți cetațeni sa susțina unirea celor doua state românești, România și Republica…

- Fractiunea parlamentara a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova se declara nemulțumita de hotararea Curții Constituționale in privința suspendarii temporare din funcție a președintelui Republicii Moldova. Mai mult, socialiștii afirma ca judecatorii de la Curtea Constituționala servesc partidului…

- Invitat in Republica Moldova la Facultatea Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative a USM, fostul presedinte Traian Basescu le-a vorbit studentilor si profesorilor care au participat la conferinta "Republica Moldova intre Est si Vest" despre necesitatea si importanta unirii Republicii…

- Legea pensiilor, abandonata de coaliția PSD-ALDE; Nu se va mai aplica de la 1 ianuarie 2018, așa cum era prevazut inițial in programul de guvernare. Anunțul a fost facut miercuri de liderii celor doua partide aflate la guvernare, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Liviu Dragnea afirma ca s-au…