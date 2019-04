Băsescu: Validarea referendumului ar fi semnalul şi garanţia că România nu va abandona principiile statului de drept ”Romanii au sansa sa demonstreze ca sunt deasupra vremurilor. Exista momente, ce-i drept foarte rare, cand popoarele trebuie sa fie deasupra elitelor politice pentru a-si salva tara. Din pacate, alianta PSD-ALDE-UDMR a adus tara la cel mai scazut nivel de credibilitate de la intrarea in Uniunea Europeana si pana acum. Cu o guvernare orientata strict pe salvarea lui Dragnea si a acolitilor sai infractori, Romania a fost decredibilizata, fiind in pragul aplicarii Articolului 7 din Tratatul de la Lisabona, ca semnal puternic pentru alterarea valorilor statului de drept, prin decizii destinate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

