Băsescu: Vă propun să adăugăm un proiect. E timpul Traian Basescu a explicat ca aceasta campanie - 'Alegem primarul in doua tururi' - trebuie desfasurata 'pentru a constientiza populatia, dar si oamenii politici ca fara doua tururi PSD va ramane pe vecie impietrit in administratia locala'. Al doilea proiect, propus de Basescu, vizeaza ca in consiliile locale din tara sa se voteze unirea Romaniei cu R. Moldova. 'Va propun sa adaugam un proiect 'Unirea cu R. Moldova'. Este timpul sa incepem sa actionam si in Romania. Sunt 106 localitati din R. Moldova care simbolic au votat in consiliile locale unirea cu Romania. Asta arata curaj in vremurile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- „Va propun sa adaugam un proiect Unirea cu Republica Moldova. Este timpul sa incepem sa actionam si in Romania. Sunt 106 localitati din R Moldova care simbolic au votat in consiliile locale unirea cu Romania. Asta arata curaj in vremurile astea in Republica Moldova, in conditiile in care este un…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, in sedinta CEN al PMP, ca Sadova, localitatea in care s-a nascut Igor Dodon, a votat unirea Republicii Moldova cu Romania, afirmand ca este important ca administratiile din Romania sa fie stimulate pentru a sustine si ele unirea.

- Scriam saptamana trecuta ca in Basarabia - in anul Centenarului - a inceput o miscare unionista fara precedent. Ca, pana in prezent, peste 100 de comune din Republica Moldova au anuntat prin reprezentantii lor alesi ca doresc Unirea cu Romania! Si ca in Romania nimeni nu scrie niciun rand de acesta…

- Gest istoric: satul in care s-a nascut Igor Dodon a votat astazi Unirea cu Romania. Acest lucru s-a intamplat dupa ce reprezentantii comunei au intrebat fiecare cetatean si majoritatea a decis sa aprobe declaratia de unire cu Romania.

- In localitatea de baștina a președintelui, Igor Dodon, Sadova din raionul Calarași s-a votat in aceasta dimineața Declarația de Unire cu Romania. Semnatari sunt peste 500 de localnici și primarul Vladimir Susarenco.

- In ciuda amenințarilor președintelui, Igor Dodon, inca doua localitați din Republica Moldova au semnat Declarația simbol de Unire cu Romania. Este vorba despre satul Budești din municipiul Chișinau și satul Crihana Veche din raionul Cahul.

- Cunoscut drept un susținator și un fan infocat al lui Vladimir Putin, Igor Dodon l-a laudat pe liderul de la Kremlin! Republicii Moldova ii lipseste un patriot precum Vladimir Putin, a declarat Igor Dodon, presedintele de la Chisinau, in cadrul unui interviu acordat pentru Deutsche Welle, adaugand…

- Puneti fata in fata curajul miilor de basarabeni care, de cateva saptamani incoace, voteaza si semneaza pentru unirea cu Romania, si pasivitatea bleaga a presedintelui Iohannis, complet indiferent fata de soarta Republicii Moldova. Din 2015, actualul sef al statului n-a mai trecut pe la Chisinau.…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Numarul localitatilor care au semnat o Declaratie simbolica de Unire cu Romania a ajuns la 34 odata cu semnarea, vineri, a documentului de catre satul Chetrosu din raionul Drochia. Documentul semnat de catre Consiliul satesc din Chetrosu se constituie intr-un demers adresat Presedintiei si Parlamentul…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este de parere ca tara sa ar trebui sa urmeze modelul Ungariei privind dreptul exclusiv de a detine proprietati agricole doar propriilor cetateni. pentru a nu ajunge în situatia României. „Uitati-va la ceea ce s-a întâmplat…

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, la acuzat pe președintele Igor Dodon de ostilitate fața de regiunea transnistreana. Se pare ca relația de prietenie demonstrata la început de mandate nu a durat mult. Astfel, în cadrul unor discuții privind procesul de negocieri și situația…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, sustine ca la Chisinau inca nu exista o vointa politica clara pe subiectul solutionarii problemei transnistrene. Seful statului a subliniat ca atat timp cat in Guvern sunt persoane care pledeaza pentru unirea cu Romania, conflictul din stanga Nistrului nu…

- O unitate de 60 de militari moldoveni a plecat sâmbata la Babadag, în Dobrogea româneasca, pentru a participa în 11-17 februarie la un exercițiu militar multinațional cu participarea militarilor din Bulgaria, Georgia, România, Ucraina si Statele Unite al Americii. …

- Fostul președinte moldovean Vladimir Voronin a lansat un atac dur la adresa lui Traian Basescu, pe care il acuza ca, deși are cetațenie moldoveneasca, nu recunoaște Republica Moldova ca stat. „Cum sa fii cetațean al R. Moldova și sa nu recunoști acest stat? Dar cine va ține aici? Ai cetațenie romana,…

- Vladimir Voronin a spus la o emisiune tv ca Traian Basescu, presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale din Moldova, cand era marinar "a cazut cu capul de puntea vasului și are probleme", in timp ce noi ne uitam la el "ca la un om sanatos", potrivit Deschide.md. "Cum sa fii cetațean…

- Documentul a fost votat de 63 deputati ai PD (Partidul Democrat), PLDM (Partidul Liberal Democrat), PL (Partidul Liberal) si PPEM (Partidul Popular European), in timp ce socialistii si comunistii s-au opus si au cerut in schimb examinarea a doua proiecte privind consolidarea statutului de neutralitate…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, miercui, ca 53 de primarii au semnat declaratii &"pro-statalitate&" si împotriva unirii cu România, adaugând ca vor fi sute de localitati care se vor alatura

- Pe strada Columna din Chișinau își au cuibul niște indivizi, care-și spun socialiști. Uneori, dis-de-dimineața, în fața acestui cuib/sediu sunt parcate zeci de automobile, care de care mai luxoase. Aceștia, probabil, pun țara la cale din zori, iar spre seara „prîșîdintele…

- Dupa ce Igor Dodon a anuntat marti, 6 februarie, ca Primaria din satul sau natal, Sadova, a semnat un document prin care condamna declaratiile simbolice de unire cu Romania, socialistul Ion Ceban s-a laudat ca „deja 21 de localitati, inclusiv patru orase, au adoptat Declaratia de condamnare a actiunilor…

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- Primarul satului Sadova, localitatea de baștina a președintelui Igor Dodon, ar putea sa semneze declarația de Unire cu Romania, alaturi de celelalte noua sate care au deja semnat documentul simbol.„Eu am incredere in consatenii mei, sunt ferm convins ca cei care au votat deja astfel de declarații,…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop – Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice,…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- O cunoscuta deputata din stanga Prutului, liberala Alina Zotea, a transmis ieri live concertul susținut la Chișinau de controversatul interpret de muzica populara Cristian Pomohaci.Deputata susține unirea cu Romania și se afla la primul mandat de deputat din partea Partidului Liberal din R.…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca saptamana viitoare va semna decretul de aprobare a unei noi componente a Cosiliului Suprem de Securitate (CSS) si, imediat dupa aprobare, va fi convocata o sedinta a Consiliului pe a carei ordine de zi se va regasi subiectul privind declaratiile…

- Unirea pentru care militeaza o parte dintre cetatenii Republicii Moldova inseamna razboi civil, a declarat joi seara presedintele prorus Igor Dodon in cadrul emisiunii 'Acces direct" de la NTV...

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, a informat miercuri Radio Chisinau.

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- Postul rus de televiziune, Ren TV, a difuzat un reportaj de 20 de minute despre Republica Moldova: clasa politica, societate și situație economica. Reportajul a fost difizat dupa ce Parlamentul a votat modificarile Codului Audiovizualului prin care se interzice propaganda rusa.

- Deputatul rus Konstantin Zatulin a cerut, în cadrul unei ședințe recente din Camera inferioara a Dumei de Stat, ca Federația Rusa sa ia masuri împotriva „politicienilor antiruși” din R. Moldova, transmite ziarulnational.md Deputatul și-a motivat cererea prin faptul…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, se implica din ce in ce mai mult in viata politica de peste Prut. A avut cetatenia moldoveneasca, acum presedintele Igor Dodon i-a retras-o. Basescu da insa un semnal incredibil chiar in anul Centenarului. Unirea cu Basarabia e mai aprope ca niciodata, iar semnaturile…

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, confirma temerile expuse de catre Igor Dodon privind riscul ca Republica Moldova sa-si piarda statalitatea, odata cu realizarea unirii cu Romania.

- Situația epidemica la rujeola ramâne a fi tensionata în Regiunea Europeana a OMS pe parcursul anilor 2016 – 2018. În aceasta perioada izbucniri de rujeola au avut loc în Italia, Germania, Belgia, Franța, Tadjikistan, Grecia, Federația Rusa. În legatura…

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- Patriarhul Kirill al Moscovei și un reprezentant înalt al Vaticanului vor vizita Republica Moldova în anul acesta. Anunțul a fost facut de catre președintele Igor Dodon în cadrul unei conferințe de presa organizata cu ocazia întrevederii cu președintele Organizației Internaționale…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea, cel care s-a remarcat, in special, dupa ce a rupt harta Romaniei Mari in Parlamentul Republicii Moldova, a declarat ca activitatea lui Traian Basescu la Chisinau este o dovada a „intentiilor imperialiste reale ale Bucurestiului – sa obtina disparitia statului moldovenesc…

- Trupe din cadrul Grupului Operativ de Trupe Ruse din Transnistria (GOTR) au efectuat luni un exercitiu de antrenament privind manipularea complexelor de rachete antitanc cu dirijare semiautomata, se mentioneaza într-un comunicat al Districtului Militar Vest din Federatia Rusa, citat marti de portalul…

- Igor Dodon a declarat ca in anul 2018 exista riscul destabilizarii situatiei de la Chisinau. Potrivit lui, in politica s-ar putea intensifica confruntarea dintre Presedintie si Parlament, fapt ce ar putea duce la aceea ca presedintele va scoate lumea in strada. In politica externa seful statului nu…

- 2018 e despre Basarabia, 2018 e despre Unire. Începem anul Centenarului adunându-ne acolo unde ne doare: la Prut. Trecerea în 2018 ne va gasi cerând Unirea la PRUT. Un steag imens de 100 de metri va fi purtat pe brațe de unioniști la Falciu la ora 14:00 și…

- Igor Dodon considera ca cea mai eficienta metoda de inlaturare a riscului ca Republica Moldova s-ar putea vreodata uni cu Romania este reintegrarea tarii cu Transnistria. Potrivit presedintelui, Bucurestiul intelege acest lucru, motiv pentru care „incepe o isterie peste Prut”, atunci cand cele doua…

- Presedintele Moldovei, Igor Dodon socheaza din nou. Acesta a facut o serie de afirmatii neobisnuite pentru el care-l vor infuria pe presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin. Dodon a vorbit despre o eventuala unire intre Romania si Basarabia.Citește și: Pe banii noștri! Fostul soț al Olguței…

- Igor Dodon sustine ca cei din conducerea de la Chisinau au accesul interzis pe teritoriul necontrolat din stanga Nistrului, fara o permisiune prealabila obtinuta de la autoritatile de la Tiraspol, insa si in acest caz nu li se garanteaza accesul. Presedintele spera ca aceasta problema va fi solutionata…

- Ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguta, a fost chemat pentru consultari acasa pentru o perioada nedeterminata de catre Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene de la Chișinau. Iata cum comenteaza Igor Dodon.