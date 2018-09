Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea e nociv pentru Romania și e o vulnerabilitate pentru PSD, dar ”puciștii” Gabriela Firea, Paul Stanescu și Adrian Țuțuianu sunt trei dintre cei mai nocivi și lipsiți de caracter și de calitați oameni din partid, crede Traian Basescu.

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, nu va participa la ședința CEX a PSD, care va avea loc vineri. Mihai Fifor urmeaza sa plece intr-o vizita oficiala la Washington. Comitetul Executiv Național al PSD a fost convocat, vineri , pentru a se discuta scrisoarea transmisa de trei lideri importanți…

- Reacția lui Traian Basescu vine in contextul in care, miercuri, a aparut scrisoarea semnata de mai mulți lideri PSD , in care lui Liviu Dragnea i se cere sa iși dea demisia din funcția de președinte al partidului și al Camerei Deputaților. „PSD-ul este cel mai mare focar de pesta porcina africana din…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma, in contextul disputelor din PSD, ca “PSD-ul este cel mai mare focar de pesta porcina africana din tara”, titreaza News.ro. “PSD-ul este cel mai mare focar de pesta porcina africana din tara. Si cand ma gandesc ca boala nu se trateaza…”, a scris Basescu pe Facebook.…

- Gabriela Firea, Adrian Tutuianu si Paul Stanescu semneaza o scrisoare prin care cer demisia imediata a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor. Potrivit lui Adrian Tutuianu, masurile prezentate in scrisoare sunt sustinut de multi lideri judeteni ai PSD si va fi…

- Trei lideri ai PSD - Paul Stanescu, Gabriela Firea si Adrian Tutuianu - semneaza, in numele unui comitet de initiativa, o scrisoare prin care solicita demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD si de la conducerea Camerei Deputatilor, pe langa alte 18 solicitari. STIRIPESURSE.RO va prezinta scrisoarea…