- Seful PSD, Liviu Dragnea, joaca tare. Mihai Tudose si-a dat demisia, iar acum unii dintre 'tradatori' vor avea mari probleme. Dragnea i-a ironozat pe acestia si i-a avertizat. Nu vor mai avea loc in noul Guvern. "Cu Gabriel Petrea am o nelamurire. Veneam la sediu si a venit la mine sa imi spuna ca postarea…

- Fostul presedinte Traian Basescu il numeste pe liderul PSD Liviu Dragnea "un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara", ca urmare a deciziei PSD de retragere a sprijinului pentru premieurl Mihai Tudose, care si-a anuntat demisia.

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a lansat un nou atac prin care acuza efectele nefaste pe care conflictele interne din PSD, cauzate de ambiția președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, le au asupra interesului național. Schimbarile de guvern vin intr-un context in care situația…

- Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca demisioneaza din functia de premier al Romaniei. „Plec cu fruntea sus”, a spus Tudose. El a precizat ca nu va asigura interimatul la Palatul Victoria. Victor Ponta, reacție-fulger la „execuția” lui Tudose:…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni seara, dupa sedinta PSD in care s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, ca a votat pentru mentionere acestuia in functia de premier, precizand ca "lipsa de comunicare naste monstri". Citeste si Traian Basescu il ataca…

- "Daddy e insetat de putere. Cine nu intelege, e eliminat. Nici comunistii nu erau asa. Daddy e un fel de Kim Jong-un si trage cu tunul o data la cateva zile intr-un general. Un lider adevarat nu poate fi atat de prost sa puna doi care sa-l traga pe sfoara. Sa fie atat de tolomac, e incredibil. O…

- Debarcarea lui Mihai Tudose din fruntea Guvernului l-a facut pe fostul presedinte Traian Basescu, sa-l 'distruga' pur si simplu pe Liviu Dragnea. In direct pe B1TV, Basescu l-a facut praf pur si simplu pe Dragnea si a anuntat o adevarata apocalipsa pentru Romania.Citeste si: ALERTA – Conducerea…

- Conflictul din PSD ia proporții gigantice. Primii care ar fi luat cuvantul in cadrul ședinței Comitetului Executiv al partidului ar fi fost cei din tabara lui Liviu Dragnea, care au vehiculat ca unica soluție pentru rezolvarea crizei, demisia lui Mihai Tudose.

- Fostul președinte, Traian Basescu, a avut o replica acida la adresa scandalului din Partidul Social Democrat. Basescu spune ca intr-un context european extrem de important pentru țara noastra, politicienii din partidul de guvernare “se joaca de-a doamna Carmen” și compara comportamentul PSD cu cel al…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”.

- Niculae Badalau a spus ca și-ar dori ca Mihai Tudose sa ramana premier. "Vom face ce le-am promis romanilor. Sa le facem viața mai buna. Acest Guvern se va numi și va ramane al Partidului Social Democrat. Eu sper ca Mihai Tudose sa ramana premier, nu vad alta soluție. Daca se va forța demiterea…

- Europarlamentarul Catalin Ivan lanseaza o serie de acuzații extrem de dure la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. „Agenda lui Liviu Dragnea a fost permanent una personala și ascunsa”, susține Catalin Ivan. „Cateva argumente care sustin ideea ca Liviu Dragnea a avut…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, de la ora 16.00, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar…

- Zi decisiva pentru PSD si actuala guvernare. De la ora 16:00 are loc un Comitet Executiv Central al partidului, motivul fiind disputa dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea. Lupta se anunta una apriga, mai ales pentru ca Dragnea este incoltit de foarte multa lume ca urmare a faptului ca ar putea demite…

- ”Cateva argumente care susțin ideea ca Liviu Dragnea a avut permanent o agenda proprie și a sacrificat partidul, argumente care face orice vot de astazi pentru Dragnea sa fie de fapt un vot impotriva PSD: 1. S-a dovedit ca, in timp ce partidul era angajat total in lupta cu Traian Basescu,…

- In REVISTA PRESEI de astazi, STIRIPESURSE.RO va prezinta o analiza a consultantului politic Cozmin Gușa privind criza interna din PSD și a eventualelor mutari pe care le-ar pregati cele doua tabere in ședința de maine a conducerii partidului.realitatea.net: Consultantul politic Cozmin…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca ministrul de Interne Carmen Dan a provocat criza politica, „probabil indemnata de Liviu Dragnea”, afirmand ca mentinerea acesteia in Guvern si inlaturarea lui Mihai Tudose l-ar decredibiliza pe Dragnea.

- Fostul presedinte, Traian Basescu, se implica in scandalul momentului dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose. Actualul senator i-a dat lectii de guvernare premierului in direct pe B1. Basescu ii transmite lui Tudose sa o demita cat mai repede pe Carmen Dan, dar si pe restul ministrilor care ar raspunde…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca daca nici presedintele partidului, Liviu Dragnea, si nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructiva, probabil se va ajunge din nou la demiterea premierului, iar aplicarea programului de guvernare va avea de suferitDumitru…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca ministrul de Interne, Carmen Dan, și Poliția Romana s-ar afla in mijlocul conflictului dintre premierul Mihai Tudose și șeful PSD Liviu Dragnea. ”A da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn pentru un Prim Ministru.…

- Fostul presedinte Traian Basescu ii transmite premierului Tudose sa fie prim-minitru, nu "gainar de Brailita" si sa ii ceara institutional demisia ministrului de Interne Carmen Dan fara sa o umileasca si fara sa practice jocuri politice pe seama Politiei Romane. Basescu ii cere si ministrului Afacerilor…

- Fostul președinte, Traian Basescu, intervine in scandalul momentului. Liderul PMP condamna prin cuvinte dure repercusiunile pe care „lupta de putere” dintre premierul Mihai Tudose și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea o are asupra funcționarii statului.

- Carmen Iohannis, sotia presedintelui Iohannis, a incasat anul trecut din salarii 28.122 de lei, in crestere cu aproape 6.000 de lei fata de 2015. Veniturile primului om in stat au fost de aproape sapte ori mai mari in 2016. Astfel, veniturile salariale ale lui Iohannis au fost de 196.155 de lei,…

- Sedinta solemna a Parlamentului dedicata omagierii Regelui Mihai s-a incheiat, luni, in acordurile imnului regal - "Poema Romana" de George Enescu. Sedinta solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului s-a desfasurat in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, a Custodelui Coroanei, principesa Margareta…

- Ședința solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului, dedicata omagierii Regelui Mihai I, a inceput. La lucrari participa, alaturi de parlamentari, președintele Klaus Iohannis, Custodele Coroanei Române, principesa Margareta, patriarhul Daniel, premierul Mihai Tudose, membri…

- Liviu Dragnea (foto: Mediafax) In 2017, Romania a inceput politic cu un guvern tehnocrat, condus de Dacian Ciolos, si va incheia cu Mihai Tudose in fruntea Executivului. Intre ei, pe peretele cu fotografiile prim-ministrilor din Palatul Victoria, a fost pus si Sorin Grindeanu. Dacian Ciolos, Sorin Grindeanu…

- In contextul scandalului dintre Gabriela Firea si premierului Mihai Tudose, fostul lider PSD Victor Ponta se astapta ca Liviu Dragnea sa initieze o motiune de cenzura si impotriva Guvernului Tudose, dupa ce a trantit Executivul Grindeanu. Ponta sustine ca decizia de a organiza un targ de Craciun in…

- Primul președinte al Romaniei dupa Revoluția din 1989, Ion Iliescu, nu a fost prezent, pentru prima oara in toți acești ani, la parada de 1 Decembrie. Soția sa a explicat care a fost motivul absenței acestuia. Ion Iliescu a stabilit o premiera de Ziua Naționala a Romaniei. Fostul președintre al Romaniei…

- În jur de 50 de membri PSD, între care vicepremierul Paul Stanescu, s-au aflat în fața DNA, la audierea care a precedat urmarirea penala în cazul Liviu Dragnea. Mihai Tudose a lipsit de la acțiunea PSD. Printre cei care au venit la…

- Gheorghe Piperea a declarat ca Liviu Dragnea ar trebui sa-și dea demisia din fruntea PSD și a Camerei Deputaților, dupa ce s-a ales cu un nou dosar penal de la DNA, al treilea. Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, i-a cerut lui Mihai Tudose sa-l demita pe Piperea, consilier onorific al…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat luni ca dezechilibrele macroeconomice care "se prefigureaza" ii au ca "artizani" pe Liviu Dragnea, Darius Valcov si Olguta Vasilescu si nu pe ministrul Finantelor, Ionut Misa, sau premierul Mihai Tudose....

- Fostul presedinte, Traian Basescu, intervine in scandalul din Guvern. Dupa ce Executivul a amanat de doua ori revolutia fiscala, se pare ca totul a luat-o razna. Basescu le ia apararea lui Mihai Tudose si Ionut Misa si ii considera vinovati pe Liviu Dragnea, Darius Valcov si Lia Olguta Vasilescu.…

- Intr-un mini-interviu pentru Antena3, fostul premier Victor Ponta a facut dezvaluiri uluitoare cu privire la Klaus Iohannis. Fostul premier a vorbit și despre intoarcerea sa in PSD, despre supararea pe Liviu Dragnea, dar și despre vizita in via lui Sebastian Ghița.Reporter: Sorin Grindeanu…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, vicepresedinte al ALDE, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa organizata la Targu-Jiu, ca relatia dintre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose este "foarte buna".Citește…

- Deputatul Victor Ponta a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Targu-Jiu, ca Liviu Dragnea a participat la mai multe intalniri formale si informale cu procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si cu fostul director adjunct al SRI, Florian Coldea, spunand despre presedintele PSD ca a fost…

- Deputatul Remus Borza, exclus din partidul de guvernamant ALDE in luna iunie, a apreciat ca PSD este macinat de un conflict total intre premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, „sacrificarea” miniștrilor Sevil Shhaideh și Rovana Plumb i-a afectat lui Dragnea influența…