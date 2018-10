Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri seara, la o emisiune TV, ca, dupa discursul premierului Viorica Dancila în Parlamentul European, s-a simtit mândru ca este român, el afirmând ca, la Bruxelles, „tradatori” mint si manipuleaza în privinta…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a felicitat-o pe prim-ministrul Viorica Dancila pentru discursul sustinut miercuri in Parlamentul European. El a declarat, la Romania TV, ca, in urma interventiei premierului in fata europarlamentarilor, s-a simtit mandru ca este roman, precizand ca dorinta…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a salutat, miercuri, modul in care s-a prezentat prim-ministrul Viorica Dancila in cadrul dezbaterii privind statul de drept in Romania din plenul Parlamentului European (PE) de la Strasbourg. “Vreau sa o felicit pe premierul Dancila pentru prestația și poziția pe care…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, face o serie de declarații neașteptate și afirma ca Traian Basescu a avut multe greșeli, dar partea buna este ca el niciodata nu și-a denigrat țara in exterior.Citește și: Traian Basescu, despre chemarea Vioricai Dancila in Parlamentul European: Discuția despre…

- Senatorul Partidului Miscarea Populara (PMP) Traian Basescu a declarat sambata ca spera ca liderul Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, Manfred Weber, sa nu devina presedintele Comisiei Europene. "Weber s-a inscris intr-o cursa sa devina presedinte al Comisiei Europene. Eu,…

- Viorica Dancila a avut miercuri o intalnire cu grupul socialistilor din Parlamentul European. Dupa ce i s-au facut mai multe reprosuri pe tema justitiei si a statului de drept, Viorica Dancila le-a spus celor din familia politica din care face parte si PSD ca Romania nu este cea mai corupta tara.…

- Liviu Dragnea da vina pe o conspiratie nationala si internationala pentru atacurile la adresa PSD. Pe de o parte, Klaus Iohannis nu vrea ca presedintia semestriala a UE sa fie gestionata de Viorica Dancila, pe de alta parte, partidele europene de dreapta nu vor un partid de stanga puternic."Preluarea…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat sambata ca atacurile antiamericane ale europarlamentarului ALDE, Renate Weber, arata cat de subtil și de periculos joaca Rusia, dar și superficialitatea de care dau dovada unii politicieni, care pana de curand susțineau alianța Romaniei cu SUA. Tomac arata…